Başkan, Tedesco, futbolcular derken… Faturayı o isme kesti: “Bu üçü mutlaka araştırılmalı”

Fenerbahçe, dün akşam deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Galatasaray'ın Beşiktaş ile karşılaşıp puan kaybettiği haftada gelen bu beraberlik Fenerbahçe taraftarını mutlu etmedi. Karşılaşma boyunca pozisyona girmekte zorlanan Fenerbahçe'de futbolculara büyük tepki vardı. Başkan, teknik direktör derken sürpriz bir isim hedefe kondu! İşte Fenerbahçe’den son detaylar…

Sol bek Brown, forvet John Duran ve Douglas Nene transferlerini sert bir dille eleştiren gazeteci Serdar Ali Çelikler; "Bu transferler ciddi şekilde incelenmeli araştırılmalı!" dedi.

YENİ TRANSFERLER YERDEN YERE VURULDU

Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken sarı lacivertliler 4 galibiyet alırken 4 kez de sahadan bir puanla ayrıldı. Jose Mourinho yerine gelen Tedesco da yaraları saramadı. Fenerbahçe taraftarı güçlü ve hızlı oyun konusunda hayal kırıklığı yaşamaya devam ediyor. Spor medyası da özellikle futbolcuları ve yapılan transferleri yerden yere vurdu!

ADRES VERDİ: “HESAP VERMELİ”

Dün akşam maç sonu Neospor kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler; “Bu üç transferi aklım gerçekten almıyor. Archie Brown, John Duran ve Douglas Nene! Bu üç futbolcuya 50 milyon Euro veriyorsun bonservislerine ve sonunda eldeki adamlara bakın. Bu inanılmaz bir durum, Ali Koç dönemindeki bu transferler net şekilde araştırılmalı. Devin Özbek aldıysa bu adamları o da hesap vermeli.” İfadelerini kullandı.

GALATASARAY’IN 6 PUAN GERİSİNDE

Hafta içi Fransız Nice takımını 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Samsun'da taraftarını üzdü. Sarı lacivertliler lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer aldı. Fenerbahçe haftaya kendi sahasında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

"CENK TOSUN NEREDE?"

Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Cenk Tosun isyanı başlattı. Deneyimli golcünün El Nesri'den daha verimli olacağını savunan sarı lacivertliler Cenk Tosun'un dün akşamki maçta bir dakika bile şans bulamamasına tepki gösterdi.

