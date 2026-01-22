Ünlü yorumcular Galatasaray’ı değerlendirdi! Övgü ve eleştiriler yan yana! "Elinden kaçırdı!"

Temsilcimiz Galatasaray evinde Atletico Madrid ile berabere kalarak üst tur kapısını ardında kadar aralarken, maçın ardından konuşan yorumcular sarı-kırmızılı takımı tebrik ederken, bir kısmı ise sert eleştiriler de bulundu. Barış Alper Yılmaz'ın performansına değinen Nihat Kahveci, "Süper Lig'de fark yaratıyor ama Avrupa'da işi normalleşiyor" diyerek sitem etti. İşte köşe yazarlarının yazıları...

"ELİNDEN KAÇIRDI!"

Sabah gazetesinde yazan Ömer Üründül: "Galatasaray kendisini ilk 24'ün içine atmış oldu. Galatasaray, güçlü bir rakibe karşı çok iyi mücadele edip çok iyi oynadı. Sane zaman zaman kalitesiyle sahne aldı, Lemina ve Torreira müthiş savaştı. Ayrıca dün gece mükemmel bir hakem seyrettik. Galatasaray'ı performansından ve play-off'a kaldığı için kutluyorum." dedi.

BARIŞ ALPER YILMAZ ELEŞTİRİSİ...

Nihat Kahveci, "Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde net pozisyonları değerlendirmeyi sevmiyor. Bugün daha fazlasını beklerdim. Süper Lig'de fark yaratıyor ama Avrupa'da işi normalleşiyor. Karşısındaki de fizik olarak iyi ve çabuk olunca Barış, nötrleniyor.

Allah'tan Sörloth gününde değildi. Sörloth çıktıktan sonra da ön alanda top tutma sıkıntısı yaşadılar. Griezmann da eski Griezmann değil."açıklamasında bulundu.

HAKEM PERFORMANSI...

Mustafa Çulcu, "Kovacs oyunun kontrolünü hep elinde tuttu. Sanki maçı yapay zeka yönetiyor gibi faul ve kartlarda hiç hata yapmadı. Oyuna ve oyunculara yaklaşımı ders niteliğindeydi. Şiir gibi muhteşem bir hakem yönetimi seyrettik." diye yazdı.

"YAPARKEN AYNAYA BAKIN!"

Sözcü gazetesinde yazan Erman Toroğlu, "Atletico'nun attığı gole bir bakın. Soldan bir orta, tüm defansı geçiyor, 1.80'lik Eren, topu arkaya bırakıyor, kademeye giremiyor, oynadığı maç Şampiyonlar Ligi, arkadaki 1.73'lik adam gol atıyor. Böyle goller yerseniz Şampiyonlar Ligi'nde yürüyemezsiniz ama Türkiye Ligi'nde bu golleri yerseniz pozisyonları kimse konuşmaz. Eren'i çok abarttık, kurtarıcı yaptık. Al sana kurtarıcı. Bazı şeyleri yaparken aynaya bakın, sonra size ne yaptığınızı anlatırlar!

"GERÇEKTEN BİR KRAL GİBİ OYNADI!"

Levent Tüzemen ise, "Osimhen'in ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. Nijeryalı dünya yıldızı, gerçekten bir kral gibi oynadı. Yaptığı koşularla, rakiplerini kovalamasıyla arkadaşlarını sürekli ateşledi. Hele hele uzatmanın son dakikasında akıllıca kaptığı topu, yüksek deparla taşıyıp, al da at dercesine bıraktığı pasa Sara çok iyi vurdu, kaleci Oblak kesti. Eğer orada Eren zekice davranıp, çabuk hareket etse Galatasaray geceyi galibiyetle süsleyebilirdi. Alınan bir puan Avrupa yolunu bence daha rahatlattı, baskından kurtuldu." diye yazdı.