Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Adını altın harflerle yazdırdı

Temsilcimiz Galatasaray Atletico Madrid karşısında 1-1 kalarak üst tur adına önemli bir avantaj elde ederken, geceye diğer maçların skorları da damga vurdu. Gecenin en gollü karşılaşmasında Barcelona, deplasmanda Slavia Prag'ı 4-2 yenerek izleyenlere keyifli bir 90 dakika izletti.

KARABAĞ'IN ZAFERİ!

Karabağ, 78. dakikada 2-1 geriye düşmesine rağmen Frankfurt'a karşı mücadeleyi bırakmadı. 80. dakikada Duran ile skoru eşitleyen ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında (90+4) Mustafazada'nın attığı golle tarihi bir geri dönüşe imza attı. Bu gol, stadyumda ve tüm Azerbaycan'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Karabağ bu galibiyetiyle halkını sevince boğarken, ilk 24 için de büyük avantaj elde etti.

BARCELONA GERİDEN GEDİ...

Çekya temsilcisi Slavia Prag evinde Barcelona ile karşılaştı. Prag maçta erken öne geçerken, İspanyol ekibi harika bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 4-2 galip ayrıldı. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri, Fermin Lopez (2), Dani Olmo ve Robert Lewandowski kaydetti. Ev sahibi takımın gollerini, Vasil Kusej ve Robert Lewandowski kendi kalesine attı.

BAYERN GARANTİLEDİ!



Alman devi Bayern Münih, iç sahada Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı Harry Kane'in golleriyle 2-0 geçti. Bu sonuçla 18 puana çıkan Bavyera ekibi, lider Arsenal'ın ardından ilk 8'e girmeyi garantileyen ve son 16 turu bileti alan ikinci takım oldu. Maçta eski Fenerbahçeli Kim Min-jae 63. dakikada kırmızı kart görerek takımın 10 kişi kalmasına neden oldu.

KENAN YILDIZ İLK 24'DE...

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 82 dakika forma giydiği maçta Juventus, evinde Mourinho'lu Benfica'yı 2-0 ile geçti. İtalyan devine galibiyeti getiren golleri; 55. dakikada Khephren Thuram ve 64. dakikada Weston McKennie kaydetti.

Juventus bu skorun ardından puanını 12 yaptı ve puan tablosunda 15. sıraya tırmandı. Portekiz ekibi ise 6 puanda kalarak ilk 24'e girme şansını zora soktu.

29 GOLLÜ GECEDEN SONUÇLAR...

Galatasaray - Atletico Madrid (İspanya): 1-1

Karabağ (Azerbaycan) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 3-2

Chelsea (İngiltere) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

Atalanta (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya): 2-3

Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz): 2-0

Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya): 2-4

Olimpik Marsilya (Fransa) - Liverpool (İngiltere): 0-3

Newcastle United (İngiltere) - PSV (Hollanda): 3-0

Bayern Münih (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 2-0