Başkan transferi resmen açıkladı! "Fenerbahçe'den bonservisini aldık "

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan bir ismin bonservisini aldıklarını resmen açıkladı. Transfer çalışmaları ve ayrılıklar hakkında da bilgi veren Açıkalın, Emre Mor iddialarını yalanlarken Beşiktaş maçı öncesi iddialı mesajlar verdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürerken kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılmaya devam ediyor.

Bu oyunculardan biri olan Burak Kapacak’ın durumu resmiyet kazandı.

"BONSERVİSİNİ ALDIK"

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Radyospor’da yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya vardıklarını belirterek "Burak Kapacak'ın bonservisi konusunda Fenerbahçe'yle anlaştık, oyuncunun bonservisini aldık." ifadelerini kullandı.

EMRE MOR İDDİALARINA YANIT

Son günlerde gündeme gelen Emre Mor söylentilerine de değinen Açıkalın, bu konuda Kayserispor’a ulaşan herhangi bir resmi girişim olmadığını vurguladı. Başkan, "Bize gelen resmi bir durum yok." diyerek iddiaları yalanladı.

BEŞİKTAŞ MESAJI

Hafta sonu oynanacak Beşiktaş karşılaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Açıkalın, hedeflerinin puan ya da puanlar almak olduğunu vurguladı. Başkan, "Beşiktaş maçında hedefimiz puan ya da puanlarla şehrimize dönmek. 90 dakika boyunca sonuna kadar mücadele eden bir Kayserispor izlettireceğiz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

