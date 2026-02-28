SPOR

Futbolda deprem! Yeni kurallar açıklandı: 10 kişi bırakma cezası ve tarihi VAR kararı...

Dünya futbolunun kural koyucu organı IFAB, yeşil sahalarda devrim yaratacak ve zaman geçirme numaralarını bitirecek yeni kuralları resmen duyurdu! Yeni kural paketine göre; taç ve aut atışlarına geri sayım, sakatlıklara 1 dakika engeli ve oyundan ağır adımlarla çıkan futbolcu yüzünden takımın '10 kişi kalması' gibi sert cezalar geliyor! Ayrıca VAR'ın yetkileri de genişletiliyor. İşte 2026 Dünya Kupası ile hayatımıza girecek o tarihi değişiklikler...

Emre Şen

Futbolseverlerin uzun süredir beklediği, oyunun hızını artırmaya ve özellikle skor avantajını yakalayan takımların zaman geçirme taktiklerini engellemeye yönelik tarihi adımlar resmen atıldı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yeşil sahalardaki oyun akışını tamamen değiştirecek yeni kural paketini kamuoyuna duyurdu.

Gelen yeni kurallar, özellikle "sakatlık numarası" yapan ve oyundan yavaş çıkan oyunculara karşı çok sert yaptırımlar içeriyor.

SAKATLIK NUMARASINA SON: 1 DAKİKA KURALI!

Yeni düzenlemeye göre, maç içinde sakatlık yaşayarak tedavisi için saha kenarına alınan bir futbolcu, ayağa kalktığı gibi hemen oyuna dahil olamayacak. Saha dışına çıkan oyuncu, oyunun hızını kesmemek ve taktiksel yavaşlatmaları önlemek amacıyla en az 1 dakika boyunca saha kenarında beklemek zorunda kalacak.

OYUNDAN ÇIKMAYANA AĞIR BİLANÇO: TAKIM 10 KİŞİ KALACAK!

Teknik direktörleri en çok düşündürecek kural ise oyuncu değişikliklerinde yaşanacak. Yeni kurala göre, oyundan çıkan futbolcu sahayı 10 saniye içinde terk etmek zorunda. Eğer oyuncu bu süreyi aşarak ağır adımlarla sahayı terk ederse, yerine girecek olan oyuncu anında sahaya alınmayacak. Bu durumda oyuncu değişikliği yapan takım, oyun bir sonraki kez durana kadar (en az 60 saniye boyunca) sahada 10 kişi oynamak zorunda kalacak.

TAÇ VE AUT ATIŞLARINDA GERİ SAYIM DÖNEMİ

Oyunun durduğu anlardaki zaman kayıplarını minimuma indirmek için taç ve aut atışlarına da süre sınırı getiriliyor. Bu atışlarda hakem tarafından bir geri sayım sistemi uygulanacak. Süre aşılırsa, atış hakkı iptal edilecek ve top doğrudan rakip takıma geçecek.

VAR'IN YETKİLERİ GENİŞLİYOR: İKİNCİ SARI VE KORNER...

IFAB, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanım alanını da genişletti. Artık hakemin hatalı verdiği düşünülen "ikinci sarı kartlar" VAR tarafından incelenip iptal edilebilecek. Ayrıca, organizasyonların (UEFA, FIFA, TFF vb.) tercihine ve inisiyatifine bağlı olarak köşe vuruşlarında (korner) da VAR uygulaması devreye girebilecek.

YENİ KURALLAR NE ZAMAN UYGULANACAK?

Futbolun çehresini değiştirecek bu devrim niteliğindeki kurallar, hemen yürürlüğe girmeyecek. IFAB'ın açıklamasına göre bu tarihi değişiklikler, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'ndan itibaren tüm dünyada geçerli olacak.

Anahtar Kelimeler:
VAR futbol kural Spor Haberleri son dakika spor haberleri
