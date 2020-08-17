YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Başkan Tütüncü, araştırmadan en başarılı başkan çıktı

Başkan Tütüncü, araştırmadan en başarılı başkan çıktı

ANTALYA HABERLERİ  | 17.08.2020 14:03 | Son Güncelleme

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya genelinde her ay gerçekleştirilen ’Gündem Antalya’ araştırmasının Ağustos ayı raporuna göre en başarılı ilçe belediye başkanı oldu.IMC Araştırma’nın Antalya genelinde her ay gerçekleştirilen ’Gündem Antalya’ araştırmasının Ağustos ayı raporuna göre Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 7,10’luk puanla en başarılı ilçe belediye başkanı oldu.

Başkan Tütüncü, araştırmadan en başarılı başkan çıktı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya genelinde her ay gerçekleştirilen ’Gündem Antalya’ araştırmasının Ağustos ayı raporuna göre en başarılı ilçe belediye başkanı oldu.
IMC Araştırma’nın Antalya genelinde her ay gerçekleştirilen ’Gündem Antalya’ araştırmasının Ağustos ayı raporuna göre Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 7,10’luk puanla en başarılı ilçe belediye başkanı oldu. Araştırma kapsamında; 24 Temmuz ve 12 Ağustos tarihleri arasında Antalya geneli 2 bin 512 dernek ile görüşüldü. Araştırma kuralları içerisinde kalan görüşmelerin değerlendirmeye alındı. Güven aralığı yüzde 95 olan araştırma CITI (Computer Aided Telephone İnterwiew) tekniği ile yapıldı. IMC Araştırma ve Danışmanlık tarafından Antalya genelinde her ay gerçekleştirilen ’Gündem Antalya’ araştırmasında Antalya’nın gidişatı ve ekonomik geleceği, yerel yönetimler, siyasal iklim, kentin en önemli sorunları ve erken seçim konuları da ele alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:09
Öğle
13:06
İkindi
16:50
Akşam
19:54
Yatsı
21:16

Antalya Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Demet Eczanesi
Muratpasa
Ezdem Eczanesi
Muratpasa
Flora Eczanesi
Muratpasa
Metin Eczanesi
Muratpasa
Öznur Eczanesi
Muratpasa
Şirinyalı Eczanesi
Muratpasa
Billur Çelik Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kepez’den Atık Jilet Toplama Kampanyası

Kepez’den Atık Jilet Toplama Kampanyası

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.