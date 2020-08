Başkan Tütüncü, araştırmadan en başarılı başkan çıktı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya genelinde her ay gerçekleştirilen ’Gündem Antalya’ araştırmasının Ağustos ayı raporuna göre en başarılı ilçe belediye başkanı oldu.

IMC Araştırma’nın Antalya genelinde her ay gerçekleştirilen ’Gündem Antalya’ araştırmasının Ağustos ayı raporuna göre Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 7,10’luk puanla en başarılı ilçe belediye başkanı oldu. Araştırma kapsamında; 24 Temmuz ve 12 Ağustos tarihleri arasında Antalya geneli 2 bin 512 dernek ile görüşüldü. Araştırma kuralları içerisinde kalan görüşmelerin değerlendirmeye alındı. Güven aralığı yüzde 95 olan araştırma CITI (Computer Aided Telephone İnterwiew) tekniği ile yapıldı. IMC Araştırma ve Danışmanlık tarafından Antalya genelinde her ay gerçekleştirilen ’Gündem Antalya’ araştırmasında Antalya’nın gidişatı ve ekonomik geleceği, yerel yönetimler, siyasal iklim, kentin en önemli sorunları ve erken seçim konuları da ele alındı.