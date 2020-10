Başkan Vidinlioğlu: “Pandemi sürecinde her kesimin yanında olduk”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, koronavirüs ile mücadelede her kesimin yanında olduklarını açıkladı. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir programa konuk oldu. Burada koronavirüs ile yürütülen mücadeleden bahseden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, “Çok ekstradan öyle kendimi izole etmek gibi falan bir durumum hiç olmadı. Allah’a çok şükür herhangi bir şikayetim problemim yok. Özel bir gayretini de yok virüsten korunmak adına ben de burada mesafemiz oldu şimdi maskem yoktu ama onun dışında sürekli maskeyiliyim, ara ara kolonya ve dezenfektan kullanıyorum. Dezenfektan konusunda da bir hassasiyet oluştu ama mesafe konusunda aynı hassasiyetimiz yok! Herkesin başına bir zabıta dikme gibi bir şansımız yok oldu yalnız hemşerilerimiz vatandaşlarımız gösterecekler kendinden korumak adına yoksa sürekli de sürekli de uyarılma çok da doğru değil mesafe kontrolü bizim kendimizin sağlaması lazım, dolayısıyla bu mesafe konusunda biraz da hassasiyet gösterirsek inanıyorum ki daha az hasarla bu süreci geçireceğiz” dedi.

"Esnek çalışmaya geçtik”

Kastamonu Belediyesi olarak esnek çalışmaya geçtiklerini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Direkt kendileri pozitif demekten ziyade kendisi pozitif olanlarda var onları hemen zaten evlerine gönderiyoruz ama bir de filyasyon çalışmasında yakınları da pozitif olanlar var onları da çalıştırmıyoruz. Esnek çalışmaya geçtik. Dolayısıyla bu süre zarfında hepimizin dikkat etmesi lazım, mümkün olduğunca temastan kaçınmamız lazım. Bu süreci birlikte aşmamız lazım” diye konuştu.

"Pandemi sürecinde her kesimin yanında olduk”

Pandemi sürecinde her kesimin yanında olduklarını vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, “Aslında maske yerel yönetimin işi değil ama ben durumdan vazife çıkararak ne kadar katkımız olabilir diye bir kısmını İstanbul’daki iş adamlarımızdan temin ettik bir kısmını sağ olsun Amasya Belediye Başkanımız gönderdi. Bir kısmını da biz kendimiz tedarik ettik. Türkiye’de örnek belediyeyiz. Kastamonu’da yaşayan herkes benim yandaşım. Ben onlara hizmetli mükellefim. Oy veren vermeyen, seven sevmeyen herkese ulaştırmaya çalıştım. Belki de bu konuda ilk belediyeyiz. Maddi açıdan alabilecek durumda olanların evine zabıta götürdü, alışverişini yapıverdi, alamayacak durumda olanlara da sosyal marketten aldı götürdü” şeklinde konuştu.

“Halk otobüslerinden çok sayıda şikayet geliyor” diyen Başkan Vidinlioğlu, “Özellikle pandemi sürecinde bu şikayetler bir nebze daha arttı. Olaya tek taraflı bakmamak lazım. Otobüsçülerin de bazı şikayetleri var.Kavşaklar ve trafik lambaları ile ilgili de bir çalışma yaptık. Bunları bir bütün olarak ele almak lazım.Bir çözüm yolu bulacağız.Kartlı sistemle ilgili de ciddi bir çalışma yaptık. Akıllı Şehir projemizi geliştiriyoruz. Gerekli toplantılar yapıldı, peyderpey uygulamaya geçilecek. Şikayetçi olunan konuların bir çoğu bu projeler tamamlandığında sona erecek inancındayım. Ayrıca engelli bireylerimizin yanında bulunan refakatçi kartlarının otobüs şoförleri tarafından tanınmadığına dair şikayet varsa ve ayrı bir ücret talep ediyorsa, bu durumu hemen çözeriz. Böyle bir durum söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.