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Başkan Yalçın: “Geride kalan bir yıl, muhasebe yapmak için iyi bir fırsat”

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.12.2020 17:00 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, geride kalan bir yılın yaşam muhasebesi yapmak için iyi bir fırsat sunduğunu söyledi.Yeni yıl mesajı yayımlayan Başkan Yalçın, insanın kendisini muhasebeye çekmesinin önemine değinerek, “Yeni bir yıla giriyoruz, Allah herkese mutlu, sağlıklı günler nasip etsin.

Başkan Yalçın: “Geride kalan bir yıl, muhasebe yapmak için iyi bir fırsat”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, geride kalan bir yılın yaşam muhasebesi yapmak için iyi bir fırsat sunduğunu söyledi.
Yeni yıl mesajı yayımlayan Başkan Yalçın, insanın kendisini muhasebeye çekmesinin önemine değinerek, “Yeni bir yıla giriyoruz, Allah herkese mutlu, sağlıklı günler nasip etsin. Senenin sonunda maliyeciler oturur bir mizan çıkarırlar. Biz de insanlar olarak bir mizan çıkaralım. Yani bir yıl boyunca biz neler yaptık ya da neler yapamadık? Bunları bir değerlendirmeye alalım” ifadelerini kullandı.
Mesajında insani değerlere vurgu yapan Başkan Yalçın, herkesin kendisin bir not vermesi gerektiğinin altını çizerek, “İnsan olarak eksiklerimizi ne kadar zenginleştirdik? Doğayla ne kadar barışık yaşadık? Ne kadar iyilik yaptık, ne kadar kitap okuduk? Yardıma muhtaç olan insanlara ne kadar kol kanat gerebildik. İnsanları ne kadar sevdik? Bütün bu insani değerleri biraz daha öne çıkaracak birtakım güzelliklere kendimizi kavuşturduk mu? Sevgiyle donanın, dostlukla ve aşkla donanın. Bu davranışları kendimize ne kadar kazandırdık? Ne kadar teşekkür etmeyi arttırdık, ne kadar rica etmeyi, özür dilemeyi başarabildik? Kaç tane hayvana hayvansever olarak yardımda bulunduk? Ben bunları kendi defterime yazdım. Kendime not veriyorum. Bence de herkes kendine bir not vermeli” değerlendirmesinde bulundu.
2021 yılı için bir program yapma önerisinde bulunan Başkan Yalçın, mesajını şu şekilde tamamladı:
“Önümüzdeki yıl için çok güzel programlar çıkartalım. Davranış güzellikleri, ibadet güzellikleri için programlar yapalım. Sporumuza, sağlığımıza ve yediklerimize dikkat edelim. İsraf konusunda çok dikkatli davranalım. Evdeki fazla ışıklarımızı bile kapatalım. En önemlisi de bu davranışlarımızı çocuklarımıza benimsetelim. Biz ailede büyükler olarak rol modeliz. Onlara güzel örnek olalım. Herkese sağlık ve huzur dolu bir yıl diliyorum.”

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