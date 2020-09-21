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Başkan Yalçın’dan ’uzaktan eğitime’ tablet desteği

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.09.2020 12:00 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bugün başlayan yüz yüze eğitim dönemiyle ilgili olarak bir mesaj yayımladı.Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Yalçın, Talas’ta ikamet edip de uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilere tablet desteği sağlayacaklarını söyledi.Hiçbir öğrencinin eğitimden geri kalmasına gönüllerinin razı olmayacağına dikkat çeken Başkan Yalçın, “Pandemi ile birlikte artık ‘uzaktan eğitim’ dönemi başlamış oldu.

Başkan Yalçın’dan ’uzaktan eğitime’ tablet desteği

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bugün başlayan yüz yüze eğitim dönemiyle ilgili olarak bir mesaj yayımladı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Yalçın, Talas’ta ikamet edip de uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilere tablet desteği sağlayacaklarını söyledi.
Hiçbir öğrencinin eğitimden geri kalmasına gönüllerinin razı olmayacağına dikkat çeken Başkan Yalçın, “Pandemi ile birlikte artık ‘uzaktan eğitim’ dönemi başlamış oldu. Devletimiz bütün imkanlarıyla bu konuda seferber oldu. Biz de ilçe milli eğitim müdürlüğü ile yaptığımız çalışmalarla Talas’ta uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerimizi tespit ettik. Bu öğrencilerimizden ihtiyaç sahibi olanların tabletlerini belediye olarak biz temin ediyoruz. Bugünden itibaren başvuruları almaya başladık. Ekim ayı başında tabletleri ellerinde olacak inşallah. Hiçbir çocuğumuzun eğitimden geri kalmasına gönlümüz razı olmaz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarımızla eğitim camiasının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
“HALA İŞİMLE İLGİLİ KİTAPLAR OKUYORUM”
Mesajında öğrencilere her zaman her yerde kitap okuma tavsiyesinde bulunan Başkan Yalçın, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Siz çalışın, bizler her zaman destek oluruz. Ben yıllardır belediyeciyim ama hala belediyecilik ve şehircilikle alakalı kitaplar okumaya devam ediyorum. Bundan sonra sizlere her hafta okuduğum bir kitabı tanıtacağım. Bununla birlikte önümüzdeki günlerde 7/24 Kütüphanemizi açarak eğitimin hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.
Başkan Yalçın mesajını “Başta bugün yüz yüze eğitime başlayanlar olmak üzere tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyor, gözünüzden ve gönlünüzden öpüyorum” şeklinde tamamladı.
EKİM AYI BAŞINDA TESLİM EDİLECEK
Talas’ta ikamet edip de ihtiyaç sahibi olan öğrenciler, 09.00-18.00 saatleri arasında 0534 377 85 55 ve 0533 151 24 68 numaralı telefonlardan başvuru yapabilecek.
Aynı numaralardan whatsapp veya SMS yoluyla da başvuru yapmak mümkün olacak.
İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrencilere tabletleri, Ekimi ayı başında teslim edilecek.

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