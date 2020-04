Başkan Yıldırım’dan Berat Kandili mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı belediye Başkanı İskender Yıldırım Berat Kandili kutlama mesajı yayımladı.

Berat Kandilinin Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi olan Yüce Allah’a sığınarak günahlardan arındıkları, ilahi lütuf ve bereketlere eriştikleri müstesna zaman dilimlerinden birisi olduğunu söyleyen Başkan Yıldırım mesajında, “Sizlerin ve tüm İslam aleminin Berat Kandilini en içten dileklerimle kutlarım. Yüce Allah’tan dileğim, ülkemizin ve tüm Dünya’nın şu an içinde bulunduğu bu zor günlerden bir an önce kurtulmasıdır.

Gölbaşı Belediyesi olarak hayatınızı kolaylaştırmak için 7 gün 24 saat esasıyla hizmetinizdeyiz. Ancak bizim de sizlerden bir ricamız var. Lütfen evde kalınız. Unutmayın, evde kalmak yoğun bakımda olmaktan iyidir. Evde kalmak solunum makinesine bağlı kalmaktan daha iyidir. Biz sizler için her yerdeyiz, sizler de sevdikleriniz ve aileniz için lütfen evde kalın. Devletimiz güçlüdür ve tüm kurumlarıyla ayaktadır. Belediyemiz güçlüdür ve tüm birimleriyle sahadadır. Yakın bir zamanda bu zor günleri inşallah hep birlikte aşacağız ve yeniden bir araya geleceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşehrilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutluyor, dargınlık ve kırgınlıkların sona erdiği, paylaşım ve birlikteliğin hayatımıza tam olarak yansıdığı sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum” ifadelerini kullandı.