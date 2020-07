Başkan Yüksel’den Erzurum Kongresi mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Erzurum Kongresi’nin 101. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erzurum Kongresi’nin Kurtuluş Savaşı açısından önemine vurgu yaptığı mesajında Başkan Yüksel, yeni tip korona virüs (Covid-19) tehlikesine ve ülkemizde salgını önlemeye yönelik çabalara dikkat çekti. Başkan Yüksel mesajında şöyle dedi:

"Kıymetli hemşehrilerim, Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda atılan her bir adım bizler için saygın, kıymetli ve kutsaldır. Ve bu uğurda canını, emeğini, fikrini, ruhunu ortaya koymuş her bir can da ilelebet yüreklerimizde taşıyacağımız kıvılcımlardır. Bundan tam 101 yıl önce inanan genç bir dehanın ve onun dünyasına inananların kurmuş olduğu hayallerin gerçekleştiricileri olarak bugünün önemini yüreğimin derinlerinden yaşıyor ve hissediyorum. 101 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Erzurum’da ortaya konulan irade; bağımsızlığımızın yolunu açan, milli ruh sayesinde bir milletin şahlanışa imza attığı ilk adımdır. Genç bir dehanın ve bağımsızlık aşkıyla tutuşan yüreklerin ’Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez’ diyerek milli iradeye dayanan hükümet kurulmasının ilk hedefi olarak ortaya koyduğu Erzurum Kongresi’nin 101. yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Ata’mızın yadigârı güzel Türkiye Cumhuriyeti’nin doğmasına atılmış her bir adıma atfettiğimiz kıymetle Milli Mücadele’nin kilit taşı Erzurum Kongresi’nin 101. yılını canı gönülden kutluyorum. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Tarih, bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir’ öngörüsünden 101 yıl sonra kıvançla belirtmek isterim ki Ata’mızın ifade ettiği şekilde tarih bu kongreyi ender ve büyük bir eser olarak yazdı. Kongreye katılan tüm üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti için canını feda etmiş şehitlerimizi ve canını hiçe saymış gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."