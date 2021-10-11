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Başkandan olay sözler! "Futbolcu yerine eşek alsaydım!"

11.10.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig'de mücadele eden Tarsus İdman Yurdu sahasında Utaş Uşakspor'la 1-1 berabere kalınca başkan Şahin Kırbıyık futbolculara ateş püskürdü. Kırbıyık sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Futbolcu alacağıma eşek alsaydım!" ifadelerini kullandı.

Başkandan olay sözler! "Futbolcu yerine eşek alsaydım!"

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Tarsus İdman Yurdu, ligin 6. haftasında sahasında Uşakspor'u konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Beraberliğin ardından Akdeniz temsilcisinin başkanı Şahin Kırbıyık futbolcularına isyan etti.

"Verdiğim onca paraya inek alsaydım" diyen Kırbıyık, "Memleketime sütünü bedava dağıtsaydım memleketim ihya olurdu. Eşek alsaydım kargo kurardım! Yedikleri, içtikleri haram olsun. Eşek değil, inek değil. Bilin bakalım bu ne!" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR MESAJ YAYIMLADI

Yaptığı paylaşımın ardından yoğun tepki ile karşılaşan başkan yeni mesaj yayımladı.

"Paylaşımımın ahlaki olmadığını söyleyenler; bu gücü nereden alıyor, mafya mı diyen beyhudeler... Dolandırıcıların kandırarak iş yapması, benim değil Tarsus halkımın umutlarıyla oynaması... Bu mu ahlaki? İnsanları yanıma kadar gönderip şampiyonluk sözleri verdirterek göz boyayıp, antin kuntinle hiçbir yerde görülmeyen peşin para alıp, pirimleri takır takır zamanında ödenenlerin sahada yayılması mı ahlaki? Siz kim oluyorsunuz benim sayfama girip yazılanları okuyorsunuz? Ben kim miyim? Hiçbir şeyi önemsemeyen, sadece Tarsus'a şampiyonluk sözü vermiş biriyim. Canı yanan eşek attan pek sıçrar. Kimseye verilecek hesabım yok. Her kişi yaptığı işin, aldığı paranın hakkını versin. Veremeyen de antin kuntine gerek yok, 'Yapamıyorum' desin. Yeniden yapılanmak zor değil."

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Tarsus İdman Yurdu
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