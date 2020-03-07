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Başkanı Tanış’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

VAN HABERLERİ  | 07.03.2020 16:21 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Başkan Tanış mesajında, Kadının toplumumuzda merhamet, şefkat, sevgi ve fedakarlığın sembolü olduğunu ifade etti.

Başkanı Tanış’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Tanış mesajında, Kadının toplumumuzda merhamet, şefkat, sevgi ve fedakarlığın sembolü olduğunu ifade etti. Kadının, toplumun çekirdeği ve ailenin temeli olduğunu anlatan Başkan Tanış, "Medeniyetimizin ihya ve inşasında en az erkekler kadar kadınlarımızın da rolü ve emeği çok büyüktür. Biz tarih boyunca ‘Cennet Anaların Ayakları Altındadır’ anlayışındaki bir medeniyetin, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı reddeden, kadını her zaman baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir geleneğin temsilcileriyiz. Gerek inancımızda, gerek gelenek ve göreneklerimizde saygın bir yeri bulunan kadınlarımızın sosyal ve siyasal hayatta daha ileri konumlarda yer almalarının müspet sonuçları yetiştirdikleri nesillere de aksedecek ve aziz milletimiz muasır medeniyet yolunda emin adımlarla yürüyecektir. Bu duygularla, başta anne, eş, kardeş, arkadaş olmak üzere hayatımızın her yerini ve her anını sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile daha da anlamlı hale getiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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