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  4. "Başkanla görüşeceğim olmuyorsa ayrılacağım" demişti! Beşiktaş'ta Burak Yılmaz için karar verildi

"Başkanla görüşeceğim olmuyorsa ayrılacağım" demişti! Beşiktaş'ta Burak Yılmaz için karar verildi

06.11.2023 17:09 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalarla ses getirirken, Siyah-Beyazlı ekipte Burak Yılmaz için karar verildi.

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçlar sonrası son oynanan Antalyaspor maçının ardından konuşan Burak Yılmaz yaptığı açıklamada “Yarın başkanımla görüşeceğim, 3 Aralık'a kadar ben kalacaksam bir isteğim olacak. Olmuyorsa ayrılacağım.” ifadelerini kullanmıştı.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Antalyaspor maçının ardından başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştü.

SEÇİME KADAR DEVAM

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Yapılan görüşmenin ardından taraflar arasında Burak Yılmaz'ın seçime kadar devam etmesi yönünde karar çıktı.

DESTEK İSTEDİ

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Gerçekleştirilen görüşmede ise Burak Yılmaz'ın takımdaki sorunlardan bahsettiği ve başkan Ahmet Nur Çebi'den alacağı kararlarla ilgili destek istedi. Ahmet Nur Çebi, seçime kadar yeni bir teknik direktörü takımın başına getirmeyi düşünmediklerini belirtti ve Burak Yılmaz'a destek sözü verdi.

KADRO DIŞI KARARI

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Bu gelişmenin ardından Burak Yılmaz'ın bazı oyuncuları önümüzdeki süreçte maç kadrosuna almaması bekleniyor.

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