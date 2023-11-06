"Başkanla görüşeceğim olmuyorsa ayrılacağım" demişti! Beşiktaş'ta Burak Yılmaz için karar verildi

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçlar sonrası son oynanan Antalyaspor maçının ardından konuşan Burak Yılmaz yaptığı açıklamada “Yarın başkanımla görüşeceğim, 3 Aralık'a kadar ben kalacaksam bir isteğim olacak. Olmuyorsa ayrılacağım.” ifadelerini kullanmıştı.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Antalyaspor maçının ardından başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştü.

SEÇİME KADAR DEVAM

Yapılan görüşmenin ardından taraflar arasında Burak Yılmaz'ın seçime kadar devam etmesi yönünde karar çıktı.

DESTEK İSTEDİ

Gerçekleştirilen görüşmede ise Burak Yılmaz'ın takımdaki sorunlardan bahsettiği ve başkan Ahmet Nur Çebi'den alacağı kararlarla ilgili destek istedi. Ahmet Nur Çebi, seçime kadar yeni bir teknik direktörü takımın başına getirmeyi düşünmediklerini belirtti ve Burak Yılmaz'a destek sözü verdi.

KADRO DIŞI KARARI

Bu gelişmenin ardından Burak Yılmaz'ın bazı oyuncuları önümüzdeki süreçte maç kadrosuna almaması bekleniyor.





