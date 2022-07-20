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  4. Başkent Üniversitesi taban puanları 2022: Başkent Üniversitesi Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Başkent Üniversitesi taban puanları 2022: Başkent Üniversitesi Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

20.07.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent Üniversitesi taban puanları, sınav sonuçlarının 18 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinde ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıklanmasının ardından araştırılmaya devam ediliyor. Tercih yapacak adaylar taban puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanlarını arama motorlarında sorguluyor. Peki Başkent Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması belli mi? İşte ayrıntılar...

Başkent Üniversitesi taban puanları 2022: Başkent Üniversitesi Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Başkent Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçları 18 Temmuz'da ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. Adaylar tercih işlemlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinde n gerçekleştirecek. Peki Başkent Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Başkent Üniversitesi 2022 taban puanları ve kontenjanları merak konusu oldu.

Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:

BAŞKENT

Tıp - (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) - (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))  SAY
Tıp - (Burslu) (6 Yıllık) - (Tıp Fakültesi (Burslu))  SAY
Tıp - (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) - (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli))  SAY
Tıp - (%50 İndirimli) (6 Yıllık) - (Tıp Fakültesi (%50 İndirimli))  SAY
Diş Hekimliği - (Burslu) (5 Yıllık) - (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))  SAY
Diş Hekimliği - (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) - (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))  SAY
Tıp - (Ücretli) (6 Yıllık) - (Tıp Fakültesi (Ücretli))  SAY
Tıp - (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) - (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))  SAY
Diş Hekimliği - (%25 İndirimli) (5 Yıllık) - (Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli))  SAY
Diş Hekimliği - (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) - (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))  SAY
Bilgisayar Mühendisliği - (Burslu) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  SAY
Eczacılık - (Burslu) (5 Yıllık) - (Eczacılık Fakültesi (Burslu))  SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Diş Hekimliği - (Ücretli) (5 Yıllık) - (Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli))  SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Burslu) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Diş Hekimliği - (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) - (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))  SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Burslu) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  SAY
Eczacılık - (%25 İndirimli) (5 Yıllık) - (Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli))  SAY
Endüstri Mühendisliği - (Burslu) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Mimarlık - (Burslu) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  SAY
İlköğretim Matematik Öğretmenliği - (Burslu) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  SAY
Makine Mühendisliği - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Biyomedikal Mühendisliği - (Burslu) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Makine Mühendisliği - (Burslu) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Beslenme ve Diyetetik - (Burslu) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  SAY
Eczacılık - (Ücretli) (5 Yıllık) - (Eczacılık Fakültesi (Ücretli))  SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  SAY
Hemşirelik - (Burslu) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  SAY
İlköğretim Matematik Öğretmenliği - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - (Burslu) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  SAY
İnşaat Mühendisliği - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Bilgisayar Mühendisliği - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  SAY
Bilgisayar Mühendisliği - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Endüstri Mühendisliği - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Endüstri Mühendisliği - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
İlköğretim Matematik Öğretmenliği - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  SAY
Makine Mühendisliği - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  SAY
Makine Mühendisliği - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Mimarlık - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  SAY
Odyoloji - (Burslu) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  SAY
Biyomedikal Mühendisliği - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Beslenme ve Diyetetik - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  SAY
Hemşirelik - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Hemşirelik - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  SAY
Beslenme ve Diyetetik - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  SAY
Mimarlık - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  SAY
Odyoloji - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  SAY
Odyoloji - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  SAY
Gastronomi ve Mutfak Sanatları - (Burslu) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  SOZ
Film Tasarımı ve Yönetimi - (Burslu) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  SOZ
Çizgi Film ve Animasyon - (Burslu) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  SOZ
Görsel İletişim Tasarımı - (Burslu) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  SOZ
Okul Öncesi Öğretmenliği - (Burslu) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  SOZ
Türkçe Öğretmenliği - (Burslu) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  SOZ
Radyo, Televizyon ve Sinema - (Burslu) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)  SOZ
İletişim ve Tasarımı - (Burslu) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)  SOZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Burslu) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)  SOZ
Okul Öncesi Öğretmenliği - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  SOZ
Türk Dili ve Edebiyatı - (Burslu) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  SOZ
Türkçe Öğretmenliği - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  SOZ
Okul Öncesi Öğretmenliği - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  SOZ
Türkçe Öğretmenliği - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  SOZ
Çizgi Film ve Animasyon - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  SOZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  SOZ
İletişim ve Tasarımı - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)  SOZ
Radyo, Televizyon ve Sinema - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)  SOZ
Çizgi Film ve Animasyon - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  SOZ
Film Tasarımı ve Yönetimi - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  SOZ
Film Tasarımı ve Yönetimi - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  SOZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  SOZ
Görsel İletişim Tasarımı - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  SOZ
Görsel İletişim Tasarımı - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  SOZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)  SOZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Ücretli) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)  SOZ
İletişim ve Tasarımı - (Ücretli) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)  SOZ
Radyo, Televizyon ve Sinema - (Ücretli) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)  SOZ
Türk Dili ve Edebiyatı - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  SOZ
Türk Dili ve Edebiyatı - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  SOZ
Hukuk - (Burslu) (4 Yıllık) - (Hukuk Fakültesi (Burslu))  EA
Psikoloji - (Burslu) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  EA
Hukuk - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))  EA
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - (Burslu) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  EA
Yönetim Bilişim Sistemleri - (Burslu) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)  EA
Sınıf Öğretmenliği - (Burslu) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - (Burslu) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
İktisat - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
İşletme - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Sosyoloji - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  EA
Hukuk - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Hukuk Fakültesi (Ücretli))  EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - (Burslu) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Psikoloji - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  EA
İşletme - (Burslu) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Tekstil ve Moda Tasarımı - (Burslu) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  EA
Sosyoloji - (Burslu) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  EA
Sınıf Öğretmenliği - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  EA
İktisat - (Burslu) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Sınıf Öğretmenliği - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  EA
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  EA
Uluslararası Ticaret ve Finansman - (Burslu) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)  EA
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi - (Burslu) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Sağlık Yönetimi - (Burslu) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  EA
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  EA
Sosyal Hizmet - (Burslu) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  EA
Uluslararası Finans ve Bankacılık - (Burslu) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)  EA
Psikoloji - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  EA
Muhasebe ve Finans Yönetimi - (Burslu) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)  EA
Turizm İşletmeciliği - (Burslu) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)  EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Yönetim Bilişim Sistemleri - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)  EA
Yönetim Bilişim Sistemleri - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)  EA
Sigortacılık - (Burslu) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)  EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  EA
İşletme - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
İşletme - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
İktisat - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  EA
İktisat - (Ücretli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
İktisat - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
İktisat - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
İşletme - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
İşletme - (Ücretli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Muhasebe ve Finans Yönetimi - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)  EA
Sağlık Yönetimi - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  EA
Sigortacılık - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)  EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - (Ücretli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Sosyal Hizmet - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  EA
Sosyal Hizmet - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  EA
Sosyoloji - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  EA
Sosyoloji - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  EA
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi - (Ücretli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Tekstil ve Moda Tasarımı - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  EA
Turizm İşletmeciliği - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)  EA
Uluslararası Finans ve Bankacılık - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)  EA
Uluslararası Ticaret ve Finansman - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)  EA
Uluslararası Ticaret ve Finansman - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)  EA
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık - (Burslu) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  DİL
İngilizce Öğretmenliği - (Burslu) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  DİL
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı - (Burslu) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  DİL
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  DİL
İngilizce Öğretmenliği - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  DİL
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  DİL
İngilizce Öğretmenliği - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  DİL
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  DİL
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  DİL

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Programcılığı - (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Aşçılık - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Bilgisayar Programcılığı - (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Anestezi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Adalet - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
İlk ve Acil Yardım - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
İlk ve Acil Yardım - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
İlk ve Acil Yardım - (Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Anestezi - (Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Fizyoterapi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
İlk ve Acil Yardım - (Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Radyo ve Televizyon Programcılığı - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Çocuk Gelişimi - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Diyaliz - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Adalet - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
İş Sağlığı ve Güvenliği - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Ağız ve Diş Sağlığı - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri - (Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Ameliyathane Hizmetleri - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Patoloji Laboratuvar Teknikleri - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Fizyoterapi - (Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi - (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Otomotiv Teknolojisi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)  TYT
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Mekatronik - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)  TYT
Gıda Teknolojisi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)  TYT
Turizm ve Otel İşletmeciliği - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Dış Ticaret - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)  TYT
Makine - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)  TYT
İlk ve Acil Yardım - (Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Makine - (Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu)  TYT
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)  TYT
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği - (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Elektronik Teknolojisi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)  TYT
Anestezi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Elektronik Haberleşme Teknolojisi - (Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu)  TYT
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
İlk ve Acil Yardım - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
İlk ve Acil Yardım - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri - (Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Turizm ve Seyahat Hizmetleri - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
İşletme Yönetimi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)  TYT
Anestezi - (Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Fizyoterapi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
İlk ve Acil Yardım - (Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Lojistik - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)  TYT
Anestezi - (Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
İlk ve Acil Yardım - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Ameliyathane Hizmetleri - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Bilgisayar Programcılığı - (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Bilgisayar Programcılığı - (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Diyaliz - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Fizyoterapi - (Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)  TYT
Fizyoterapi - (Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Patoloji Laboratuvar Teknikleri - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Fizyoterapi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Ağız ve Diş Sağlığı - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)  TYT
Adalet - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Bilgisayar Programcılığı - (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Radyo ve Televizyon Programcılığı - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Adalet - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Patoloji Laboratuvar Teknikleri - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Adalet - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Aşçılık - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Endüstriyel Kalıpçılık - (Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu)  TYT
Bilgisayar Programcılığı - (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Adalet - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi - (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi - (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Çocuk Gelişimi - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Çocuk Gelişimi - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Dış Ticaret - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)  TYT
Elektronik Haberleşme Teknolojisi - (Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu)  TYT
Elektronik Teknolojisi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)  TYT
Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)  TYT
Endüstriyel Kalıpçılık - (Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu)  TYT
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)  TYT
Gıda Teknolojisi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)  TYT
İlk ve Acil Yardım - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
İş Sağlığı ve Güvenliği - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
İşletme Yönetimi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)  TYT
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)  TYT
Lojistik - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)  TYT
Makine - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)  TYT
Makine - (Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu)  TYT
Mekatronik - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)  TYT
Otomotiv Teknolojisi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)  TYT
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği - (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Turizm ve Otel İşletmeciliği - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
Turizm ve Seyahat Hizmetleri - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM BaşkanI Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

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YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ 2022?

YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.

2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.

İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:

"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."

YKS'DE KAÇ KİŞİ ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK?

YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.

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