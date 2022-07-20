Başkent Üniversitesi taban puanları 2022: Başkent Üniversitesi Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Başkent Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçları 18 Temmuz'da ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. Adaylar tercih işlemlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinde n gerçekleştirecek. Peki Başkent Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...
Başkent Üniversitesi 2022 taban puanları ve kontenjanları merak konusu oldu.
Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:
|Tıp - (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) - (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
|SAY
|Tıp - (Burslu) (6 Yıllık) - (Tıp Fakültesi (Burslu))
|SAY
|Tıp - (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) - (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli))
|SAY
|Tıp - (%50 İndirimli) (6 Yıllık) - (Tıp Fakültesi (%50 İndirimli))
|SAY
|Diş Hekimliği - (Burslu) (5 Yıllık) - (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))
|SAY
|Diş Hekimliği - (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) - (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
|SAY
|Tıp - (Ücretli) (6 Yıllık) - (Tıp Fakültesi (Ücretli))
|SAY
|Tıp - (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) - (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))
|SAY
|Diş Hekimliği - (%25 İndirimli) (5 Yıllık) - (Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli))
|SAY
|Diş Hekimliği - (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) - (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))
|SAY
|Bilgisayar Mühendisliği - (Burslu) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Moleküler Biyoloji ve Genetik - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|SAY
|Eczacılık - (Burslu) (5 Yıllık) - (Eczacılık Fakültesi (Burslu))
|SAY
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Diş Hekimliği - (Ücretli) (5 Yıllık) - (Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli))
|SAY
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Burslu) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Diş Hekimliği - (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) - (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))
|SAY
|Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Burslu) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|SAY
|Eczacılık - (%25 İndirimli) (5 Yıllık) - (Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli))
|SAY
|Endüstri Mühendisliği - (Burslu) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Mimarlık - (Burslu) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|SAY
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği - (Burslu) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|SAY
|Makine Mühendisliği - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Biyomedikal Mühendisliği - (Burslu) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Makine Mühendisliği - (Burslu) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Beslenme ve Diyetetik - (Burslu) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Eczacılık - (Ücretli) (5 Yıllık) - (Eczacılık Fakültesi (Ücretli))
|SAY
|Moleküler Biyoloji ve Genetik - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|SAY
|Hemşirelik - (Burslu) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|SAY
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - (Burslu) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|İnşaat Mühendisliği - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Bilgisayar Mühendisliği - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Moleküler Biyoloji ve Genetik - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|SAY
|Bilgisayar Mühendisliği - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Endüstri Mühendisliği - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Endüstri Mühendisliği - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|SAY
|Makine Mühendisliği - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Moleküler Biyoloji ve Genetik - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|SAY
|Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|SAY
|Makine Mühendisliği - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Mimarlık - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|SAY
|Odyoloji - (Burslu) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Biyomedikal Mühendisliği - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Beslenme ve Diyetetik - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Hemşirelik - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Hemşirelik - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Beslenme ve Diyetetik - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Mimarlık - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|SAY
|Odyoloji - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Odyoloji - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları - (Burslu) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|SOZ
|Film Tasarımı ve Yönetimi - (Burslu) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|SOZ
|Çizgi Film ve Animasyon - (Burslu) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|SOZ
|Görsel İletişim Tasarımı - (Burslu) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|SOZ
|Okul Öncesi Öğretmenliği - (Burslu) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|SOZ
|Türkçe Öğretmenliği - (Burslu) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|SOZ
|Radyo, Televizyon ve Sinema - (Burslu) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)
|SOZ
|İletişim ve Tasarımı - (Burslu) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)
|SOZ
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Burslu) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)
|SOZ
|Okul Öncesi Öğretmenliği - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|SOZ
|Türk Dili ve Edebiyatı - (Burslu) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|SOZ
|Türkçe Öğretmenliği - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|SOZ
|Okul Öncesi Öğretmenliği - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|SOZ
|Türkçe Öğretmenliği - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|SOZ
|Çizgi Film ve Animasyon - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|SOZ
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|SOZ
|İletişim ve Tasarımı - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)
|SOZ
|Radyo, Televizyon ve Sinema - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)
|SOZ
|Çizgi Film ve Animasyon - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|SOZ
|Film Tasarımı ve Yönetimi - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|SOZ
|Film Tasarımı ve Yönetimi - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|SOZ
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|SOZ
|Görsel İletişim Tasarımı - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|SOZ
|Görsel İletişim Tasarımı - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|SOZ
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)
|SOZ
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Ücretli) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)
|SOZ
|İletişim ve Tasarımı - (Ücretli) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)
|SOZ
|Radyo, Televizyon ve Sinema - (Ücretli) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)
|SOZ
|Türk Dili ve Edebiyatı - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|SOZ
|Türk Dili ve Edebiyatı - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|SOZ
|Hukuk - (Burslu) (4 Yıllık) - (Hukuk Fakültesi (Burslu))
|EA
|Psikoloji - (Burslu) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|EA
|Hukuk - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))
|EA
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - (Burslu) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|EA
|Yönetim Bilişim Sistemleri - (Burslu) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Sınıf Öğretmenliği - (Burslu) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|EA
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - (Burslu) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|EA
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|İktisat - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|İşletme - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Sosyoloji - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|EA
|Hukuk - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Hukuk Fakültesi (Ücretli))
|EA
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - (Burslu) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Psikoloji - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|EA
|İşletme - (Burslu) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Tekstil ve Moda Tasarımı - (Burslu) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|EA
|Sosyoloji - (Burslu) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|EA
|Sınıf Öğretmenliği - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|EA
|İktisat - (Burslu) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Sınıf Öğretmenliği - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|EA
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|EA
|Uluslararası Ticaret ve Finansman - (Burslu) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Teknoloji ve Bilgi Yönetimi - (Burslu) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Sağlık Yönetimi - (Burslu) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|EA
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|EA
|Sosyal Hizmet - (Burslu) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|EA
|Uluslararası Finans ve Bankacılık - (Burslu) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Psikoloji - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|EA
|Muhasebe ve Finans Yönetimi - (Burslu) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Turizm İşletmeciliği - (Burslu) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Yönetim Bilişim Sistemleri - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Yönetim Bilişim Sistemleri - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Sigortacılık - (Burslu) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)
|EA
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|EA
|İşletme - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|İşletme - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|İktisat - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|EA
|İktisat - (Ücretli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|İktisat - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|İktisat - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|İşletme - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|İşletme - (Ücretli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Muhasebe ve Finans Yönetimi - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Sağlık Yönetimi - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|EA
|Sigortacılık - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - (Ücretli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Sosyal Hizmet - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|EA
|Sosyal Hizmet - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|EA
|Sosyoloji - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|EA
|Sosyoloji - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|EA
|Teknoloji ve Bilgi Yönetimi - (Ücretli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Teknoloji ve Bilgi Yönetimi - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Tekstil ve Moda Tasarımı - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|EA
|Turizm İşletmeciliği - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Uluslararası Finans ve Bankacılık - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Uluslararası Ticaret ve Finansman - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Uluslararası Ticaret ve Finansman - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Ticari Bilimler Fakültesi)
|EA
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık - (Burslu) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|DİL
|İngilizce Öğretmenliği - (Burslu) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|DİL
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı - (Burslu) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|DİL
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|DİL
|İngilizce Öğretmenliği - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|DİL
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|DİL
|İngilizce Öğretmenliği - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|DİL
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|DİL
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı - (Ücretli) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|DİL
|Bilgisayar Programcılığı - (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Aşçılık - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Bilgisayar Programcılığı - (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Anestezi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Adalet - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|İlk ve Acil Yardım - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|İlk ve Acil Yardım - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|İlk ve Acil Yardım - (Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Anestezi - (Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Fizyoterapi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|İlk ve Acil Yardım - (Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Radyo ve Televizyon Programcılığı - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Çocuk Gelişimi - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Diyaliz - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Adalet - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|İş Sağlığı ve Güvenliği - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Ağız ve Diş Sağlığı - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri - (Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Ameliyathane Hizmetleri - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Fizyoterapi - (Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi - (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Otomotiv Teknolojisi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Mekatronik - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Gıda Teknolojisi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Turizm ve Otel İşletmeciliği - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Dış Ticaret - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Makine - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|İlk ve Acil Yardım - (Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Makine - (Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği - (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Elektronik Teknolojisi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Anestezi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi - (Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|İlk ve Acil Yardım - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|İlk ve Acil Yardım - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri - (Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|İşletme Yönetimi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Anestezi - (Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Fizyoterapi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|İlk ve Acil Yardım - (Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Lojistik - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Anestezi - (Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|İlk ve Acil Yardım - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Ameliyathane Hizmetleri - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Bilgisayar Programcılığı - (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Bilgisayar Programcılığı - (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Diyaliz - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Fizyoterapi - (Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Fizyoterapi - (Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Fizyoterapi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Ağız ve Diş Sağlığı - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Adalet - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Bilgisayar Programcılığı - (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Radyo ve Televizyon Programcılığı - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Adalet - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Adalet - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Aşçılık - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Endüstriyel Kalıpçılık - (Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Bilgisayar Programcılığı - (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Adalet - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi - (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi - (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Çocuk Gelişimi - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Çocuk Gelişimi - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Dış Ticaret - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi - (Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Elektronik Teknolojisi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Endüstriyel Kalıpçılık - (Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Gıda Teknolojisi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|İlk ve Acil Yardım - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|İş Sağlığı ve Güvenliği - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|İşletme Yönetimi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Lojistik - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Makine - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Makine - (Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Mekatronik - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Otomotiv Teknolojisi - (Kahramankazan Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği - (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Turizm ve Otel İşletmeciliği - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM BaşkanI Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.
ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."
YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.
2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.
Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.
İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:
"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."
YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.
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