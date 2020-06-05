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Başkentin Çubuk ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

ANKARA HABERLERİ  | 05.06.2020 09:46 | Son Güncelleme

Başkentin Çubuk ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle ilçeye bağlı Demirci Mahallesi'nin karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın ardından mahalleye giriş ve çıkış durduruldu. Jandarma ekiplerince mahalle girişinde kontrol noktası oluşturuldu, bağlantı yolları ise belediye ekiplerince kapatıldı.

Kaymakamı Adem Keleş, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Demirci Mahallemizde görülen Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiş olup, mahalleye giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Karara aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacaktır. Karantina süresi boyunca Demirci Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacaktır."

Mahalle Muhtarı Mustafa Gökoğlu, AA muhabirine, birkaç kişide koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldığını aktararak şöyle konuştu:

"120 haneli mahallemizde 113 kişi yaşamakta. Şu ana kadar 15 kişi de Kovid-19 tespit edildi. Testleri pozitif çıkanlarla ilgili gerekli tedavi ve takip çalışmaları başlatılırken İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da mahallemizde karantina uygulanması kararı aldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri mahallemizde filyasyon çalışmasını sürdürüyor."

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