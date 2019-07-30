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Başkentte Avcı Kız şoku! Onlarca kişiyi kandırmışlar

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 30.07.2019 13:59 | Son Güncelleme

Başkentte, sosyal medyadan kadınlar aracılığıyla buldukları kişileri anlaşmalı oldukları gece kulübü ve eğlence yerlerine götürerek paralarını gasp eden suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 125 zanlıdan 28'i kadın 99'u, adliyeye sevk edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan zanlılardan 28'i kadın 99'u, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 26 kişinin ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yürüttüğü soruşturma kapsamında, 23 Temmuz'da çeşitli birimlerden 200 polisin katılımıyla Ankara merkezli Şanlıurfa, Antalya ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 125 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, "avcı kız" adını verdikleri genç kadınlar aracılığıyla mağdurları sosyal medya üzerinden buluşma ve zaman geçirme vaadiyle çeşitli adreslere davet ettiği ve eğlence sonunda yüklü miktarda hesap ödemeye zorladığı, itiraz edenlerin paralarını silah tehdidi ve darp yoluyla gasp ettikleri belirlenmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara operasyon gasp

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aklı belden aşağıda olan ahmaklar tuzağa düşmüş. Pirinç ararken ellerindeki bulgurdan da olurlar.
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