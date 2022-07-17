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Başkentte bayram tatili dönüşü trafik denetimi devam ediyor

17.07.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde otobüs ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor

Başkentte bayram tatili dönüşü trafik denetimi devam ediyor

Başkentte polis ekipleri, Kurban Bayramı sonrasında kara yollarındaki trafiğe yönelik denetimlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığının Kurban Bayramı tatili ve sonrasında kara yollarında alınacak tedbirlere ilişkin 81 valiliğe gönderdiği genelge kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda tüm illerde tedbirler artırıldı.

Trafik ekipleri, İstanbul Yolu, Eskişehir Yolu ve Samsun Yolu gibi şehir girişlerindeki denetim noktalarında, araçları durdurarak kontrollerini sürdürdü.

AA, Samsun Yolu Çalışkanlar Kontrol Noktası'nda, trafik güvenliği konusunda tedbirlerini artıran polis ekiplerinin denetimini görüntüledi. Uygulama noktasında ekiplerce durdurulan araçların gerekli belgeleri kontrol edildi.

- AŞTİ'de bayram dönüşü hareketliliği

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) de otobüs ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Şehir dışından gelen çok sayıda yolcu, evlerine gitmek için taksi ve toplu taşıma araçlarını kullandı, yolcuların bir kısmı ise yakınları tarafından karşılandı.

Başkentte bayram tatili dönüşü yoğunluğu

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