Başkentte çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Demetevler Mahallesi 357. caddede bulunan 14 katlı bir binanın 10. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm evi sararken içeride bulunan 3 kişi, yangını fark ederek evden çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının ardından yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

