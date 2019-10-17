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Başkentte dehşete düşüren kaza! Gören inanamadı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.10.2019 09:49 | Son Güncelleme

Ankara’da kontrolden çıkıp, demir korkulukları aşarak alt geçide düşen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı Kara Kuvvetleri Komutanlığı önündeki alt geçitte meydana geldi. Kızılay yönüne giden Engin Aktekin yönetimindeki 06 ZYY 45 plakalı otomobil, demir korkuluklara çarpıp alt geçide düştü.

Kazada, sürücü Aktekin ile yanındaki B.H. ağır yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sırasında otomobilden kopan parçaların isabet ettiği Emre A. yönetimindeki 06 FV 1897 plakalı araçta ise hasar oluştu.

Görgü tanıkları, kaza yapan otomobilin hızlı olduğunu ve makas atarak ilerlediğini öne sürdü. Otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

(DHA)

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