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Başkentte kazanan çıkmadı! Ankaragücü ile Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında golsüz berabere kaldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.04.2024 22:27
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final mücadeleleri ile sürüyor. Yarı final karşılaşmasında Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele başladığı skorla golsüz berabere sonuçlandı. İşte detaylar...

Başkentte kazanan çıkmadı! Ankaragücü ile Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında golsüz berabere kaldı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanında sahaya çıktı. Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Ümit Öztürk yönetirken yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısal üstlendi.

Serdar Topraktepe yönetiminde ligde oynadığı mücadeleyi kazanan siyah-beyazlılar deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.

GOL İPTAL!

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15'nci dakikada sol kanatta Bassagog ile Kitsiou verkaç yaptı, Bassagog müsait pozisyonda yerden arka direğe çevirdi, Ali Sowe boş kaleye topu gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

DİREKTE PATLADI

ANKARAGUCU---BESIKTAS-(FOTOGRAFLAR)_44169 (8)

Mücadelenin 39. dakikasında Tolga Ciğerci sert vurdu, top üst direkten auta çıktı.

RÖVANŞ 7 MAYIS'TA

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Eşleşmenin rövanş mücadelesi 7 Mayıs'ta Dolmabahçe'de oynanacak. Yarı finalin bir diğer mücadelesinde ise Trabzonspor ile Karagümrük karşı karşıya gelecek.

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