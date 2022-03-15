YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentte "Özay Gönlüm'ü Anma ve Denizli Kültür Sanat Gecesi" düzenlendi

Başkentte "Özay Gönlüm'ü Anma ve Denizli Kültür Sanat Gecesi" düzenlendi

15.03.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte "Özay Gönlüm'ü Anma ve Denizli Kültür Sanat Gecesi" düzenlendi

Denizlili Türk Halk Müziği sanatçısı Özay Gönlüm, Denizlim Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenen etkinlikle anıldı.

TRT'nin katkılarıyla MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "Özay Gönlüm'ü Anma ve Denizli Kültür Sanat Gecesi"ne Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, eski bakanlardan Nihat Zeybekçi, milletvekilleri, dernek temsilcileri ve Denizlililer katıldı.

Zolan, etkinlikte, gecenin düzenlemesinde katkısı olan herkese teşekkür ederek, hangi şehirde olursa olsun Denizlililer olarak bir araya gelmeye çalıştıklarını ve değerleri geleceğe taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

Denizli'nin her yıl güzelleştiğini vurgulayan Zolan, "Denizli'nin adım adım yoları var ya Özay Gönlüm'ün dediği, o yollar her geçen gün güzelleşiyor. Denizlimiz, biliyorsunuz, parmakla gösterilen bir şehir. Ürettiğinden daha az tüketen, satın alımından daha fazla satan ve dış ticarette fazla veren bir şehir. Ekonomimize katkı veren bir şehir. Sanayisinde, turizminde, tarımında her yönüyle kendine yeten bir şehir." dedi.

Özay Gönlüm'ün Denizli'nin ortak değeri olduğu ifade eden Zolan, "Bugün türküler söyleniyorsa Özay Gönlüm'üzün sayesindedir. Ege türkülerinin parlaması noktasında bugün her söylediğimiz türküde Özay Gönlüm'ün izi ve sesi vardır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Ömer Hayri Uzun yönetimindeki koro ile sanatçılar, Özay Gönlüm'ün iz bırakmış türkülerini seslendirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan ramazan öncesi "kan bağışı" çağrısıTürk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan ramazan öncesi "kan bağışı" çağrısı
Diyarbakır'daki uygulamada yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındıDiyarbakır'daki uygulamada yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı
Çankırı'daki yaban hayatı çeşitliliği fotokapanlara yansıdıÇankırı'daki yaban hayatı çeşitliliği fotokapanlara yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Denizli Özay Gönlüm

Ankara Namaz Vakitleri 15 Mart Salı

İmsak
05:31
Sabah
06:54
Öğle
13:03
İkindi
16:23
Akşam
19:02
Yatsı
20:19
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fazla kiloları eleştirilince büyük beden model duştan paylaştı

Fazla kiloları eleştirilince büyük beden model duştan paylaştı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti

Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.