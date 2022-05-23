YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte sağanak etkili oldu

23.05.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte sağanak etkili oldu

Ankara'da kısa süreli sağanak etkili oldu.

Kentte öğleden sonra bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, çevredeki otobüs durakları ve binaların girişlerinde bekledi.

Sürücüler, bu baskınının etkili olduğu caddelerde ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" konserlerle sona erdiAdana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" konserlerle sona erdi
Bursaspor-NasaDoge Menemenspor maçının ardındanBursaspor-NasaDoge Menemenspor maçının ardından

Ankara Namaz Vakitleri 23 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:20
Öğle
12:50
İkindi
16:46
Akşam
20:10
Yatsı
21:50
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İtirafı olay yarattı! “Hem beni hem de arkadaşımı...”

İtirafı olay yarattı! “Hem beni hem de arkadaşımı...”

Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"

Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Görenler inanamadı! Avustralyalılar seçimde yarıçıplak

Görenler inanamadı! Avustralyalılar seçimde yarıçıplak

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.