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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

22.01.2021 22:25 | Son Güncelleme:
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KP Brno: 61 - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 73

İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu üçüncü maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare, Çekya ekibi KP Brno'yu 73-61 yendi. Grubu lider tamamlayan Elazığ ekibi, son 16 turuna kaldı.

Çekya'nın Brno kentinin ev sahipliği yaptığı grup maçı, Brno Spor Salonu'nda oynandı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-16 önde geçen Elazığ ekibi soyunma odasına da 33-23'lük üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte oyun üstünlüğünü sürdüren Birevim Elazığ İl Özel İdare, son bölüme 53-40 üstün girmeyi başardı. Son bölümde de rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Birevim Elazığ İl Özel İdare salondan 12 sayı farkla 73-61 galip ayrıldı.

Elazığ ekibi grupta oynadığı üçüncü maçı da kazandı ve gruptan lider çıkmayı başardı.

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