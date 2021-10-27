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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

27.10.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bellona Kayseri Basketbol: 62 - Neve David Ramla: 86

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Anton Makhlin (Rusya), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Anton Kruglav (Rusya)

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde, Derin Yaya 5, Williams 17, Sventoraite 12, Meltem Topaloğlu 3, Sevgi Tonguç 4, Helin Boybeyi 6, Slocum 15, İlayda Derman

Neve David Ramla: Baron 23, Eliyahu, Shalom, Hannoun 5, Eisner 5, Johnson 18, Nesher, Cannon 35

1. Periyot: 15-25

Devre: 33-51

3. Periyot: 48-73

KAYSERİ (AA) - Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği İsrail ekibi Neve David Ramla'ya 86-62 yenildi.

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