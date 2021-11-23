İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Macaristan'ın NKA Universitas PEAC takımına 80-74 yenildi.

Lauber Dezsö Spor Salonu'nda oynanan ve ilk periyodunu Bellona Kayseri Basketbol'un 23-20 üstün geçtiği mücadelenin devre arasına ev sahibi ekip, 39-37 önde gitti.

Son periyoda 60-55 üstün giren NKA Universitas PEAC, son çeyrekte farkın azalmasına izin vermedi ve salondan 80-74 galip ayrıldı.

Bellona Kayseri Basketbol bu sonuçla gruptaki dördüncü mağlubiyetini yaşarken, ev sahibi takım üçüncü galibiyetini elde etti.



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