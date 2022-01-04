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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

04.01.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 69 - Lointek Gernika: 40 - Mersin ekibi, adını son 16 turuna yazdırdı

Salon: Edip Buran

Hakemler: Franko Gracin (Hırvatistan), Kirile Tvauri (Gürcistan), Margarita Petronko (Rusya)

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Holingsvorth 10, Fagbenle 8, Hayes 9, Thomas 15, Zellous 6, Turner 4, Anigwe 14

Lointek Gernika: Mbore 10, Silva 3, Bjorklund 4, Brcaninovic 6, Buch 13, Alberdi, Ginzo 2, Ariztimuno 2

1. Periyot: 23-6

Devre: 42-15

3. Periyot: 62-27

Beş faulle çıkan: 36.33 Brcaninovic (Lointek Gernika)

MERSİN (AA) - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında, İspanya'nın Lointek Gernika takımını 69-40 yendi.

İlk maçta rakibine deplasmanda 24 sayı farkla 83-59 mağlup olan Mersin ekibi, rövanş karşılaşmasını 29 sayı farkla kazanarak adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

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