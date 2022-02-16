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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

16.02.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Flammes Carolo: 64 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 95

Salon: Edip Buran

Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Nikola Perlic (Hırvatistan), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)

Flammes Carolo: Bouderra 6, Coffey 7, Mlapie 4, Akhator 9, Pouye 17, Berkani 10, Fiebich 11, Coulibaly

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Hollingsworth 13, Fagbenle 16, Hayes 14, Turner 11, Thomas 11, Asena Yalçın 6, Zellous 10, Melis Talay, Sinem Ataş, Bonner 11, Anigwe 3, Esra Ural Topuz

1. Periyot: 16-23

Devre: 31-47

3. Periyot: 47-69

MERSİN (AA) - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Kovid-19 vakaları nedeniyle 3 kez ertelenen FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında, deplasman statüsünde karşılaştığı Fransa temsilcisi Flammes Carolo takımını 95-64 yendi.

Mersin ekibinin ev sahibi statüsünde oynayacağı rövanş maçı, yarın Edip Buran Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

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