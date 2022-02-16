Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Edip Buran

Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Nikola Perlic (Hırvatistan), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)

Flammes Carolo: Bouderra 6, Coffey 7, Mlapie 4, Akhator 9, Pouye 17, Berkani 10, Fiebich 11, Coulibaly

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Hollingsworth 13, Fagbenle 16, Hayes 14, Turner 11, Thomas 11, Asena Yalçın 6, Zellous 10, Melis Talay, Sinem Ataş, Bonner 11, Anigwe 3, Esra Ural Topuz

1. Periyot: 16-23

Devre: 31-47

3. Periyot: 47-69

MERSİN (AA) - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Kovid-19 vakaları nedeniyle 3 kez ertelenen FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında, deplasman statüsünde karşılaştığı Fransa temsilcisi Flammes Carolo takımını 95-64 yendi.

Mersin ekibinin ev sahibi statüsünde oynayacağı rövanş maçı, yarın Edip Buran Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz