Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

İSTANBUL (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda İzmit Belediyespor, Rusya'nın Nadezhda takımına 80-78 mağlup oldu.
İspanya'nın Salamanca kentinde oynanan A Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden İzmit Belediyespor, Nadezhda ile karşı karşıya geldi.
Pabellon Municipal Wurzburg'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 19-18 geride kapatan İzmit temsilcisi, devre arasına 38-36 üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyreği 65-62 önde kapatan İzmit Belediyespor, son bölümde üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleyi 80-78 kaybetti.
İzmit ekibi, gruptaki üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.