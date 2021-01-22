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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

22.01.2021 20:26 | Son Güncelleme:
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İzmit Belediyespor: 78 - Nadezhda: 80

İSTANBUL (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda İzmit Belediyespor, Rusya'nın Nadezhda takımına 80-78 mağlup oldu.

İspanya'nın Salamanca kentinde oynanan A Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden İzmit Belediyespor, Nadezhda ile karşı karşıya geldi.

Pabellon Municipal Wurzburg'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 19-18 geride kapatan İzmit temsilcisi, devre arasına 38-36 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreği 65-62 önde kapatan İzmit Belediyespor, son bölümde üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleyi 80-78 kaybetti.

İzmit ekibi, gruptaki üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

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