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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

21.12.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalev-Cramo: 72 - TOFAŞ: 70

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu altıncı ve son maçında TOFAŞ, Estonya'da Kalev-Cramo'ya 72-70 yenildi.

Daha önce grup lideri olarak son 16'ya kalmayı garantileyen TOFAŞ, ikinci yenilgisini aldı. Grubu sonuncu tamamlayan Kalev-Cramı ise ikinci galibiyetini elde etti.

Estonya'nın başkenti Talinn'deki Saku Suurhall Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 21-15 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 41-33 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte öne geçmeyi başaran TOFAŞ, final periyoduna 54-52'lik üstünlükler girdi. Kalev-Cramo, bitime 1 saniye kala Silas Melson'un serbest atıştan bulduğu sayılarla 72-70 öne geçti. Son topta TOFAŞ adına Tomislav Zubcic isabet bulamadı ve Estonya temsilcisi maçı 72-70 kazandı.

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