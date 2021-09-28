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Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

28.09.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Basketbol Kadınlar Federasyon Kupası'nda ikinci gün maçları tamamlandı

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu ve Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ikinci gün maçlarının sonuçları şöyle:

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor - Tarsus Belediyesi: 73-43

Rize Belediyesi - Karşıyaka Çarşı Koleji: 74-70

Uludağ Basket NBSD - Urla Belediyesi: 58-70

Antalya Güneşi - Çeşme Basketbol: 69-64

Mersin Büyükşehir Belediyesi - Emlak Konut: 52-51

Samsun Basketbol İhtisas - Bodrum Karya: 40-83

Fenerbahçe Gelişim - BOTAŞ Gelişim: 64-63

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