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Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası'nın ilk 2 yarı finalisti belli oldu

BASKETBOL HABERLERİ  | 05.03.2020 01:51 | Son Güncelleme

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı finaline yükselen ilk 2 takım Fenerbahçe Öznur Kablo ve Çankaya Üniversitesi oldu.

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası'nın ilk 2 yarı finalisti belli oldu

Adana Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ilk gün karşılaşmalarının ardından Bellona Kayseri Basketbol'u 73-61 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo ile Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 91-77 yenen Çankaya Üniversitesi yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe Öznur Kablo ve Çankaya Üniversitesi, aynı zamanda yarı finalde de eşleşti. 5 Mart'ta oyanacak müsabakada iki takım finale çıkma mücadelesi verecek.

Çeyrek finalde yarın oynanacak Galatasaray-İzmit Belediyespor ve OGM Ormanspor-Beşiktaş TRC İnşaat maçlarının galibi de yarı finalde eşleşecek.

Organizasyonda final müsabakası ise 6 Mart'ta yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol Fenerbahçe Öznur Kablo Çankaya Üniversitesi Kadınlar Türkiye Kupası

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