Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası'nın ilk 2 yarı finalisti belli oldu

Adana Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ilk gün karşılaşmalarının ardından Bellona Kayseri Basketbol'u 73-61 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo ile Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 91-77 yenen Çankaya Üniversitesi yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe Öznur Kablo ve Çankaya Üniversitesi, aynı zamanda yarı finalde de eşleşti. 5 Mart'ta oyanacak müsabakada iki takım finale çıkma mücadelesi verecek.

Çeyrek finalde yarın oynanacak Galatasaray-İzmit Belediyespor ve OGM Ormanspor-Beşiktaş TRC İnşaat maçlarının galibi de yarı finalde eşleşecek.

Organizasyonda final müsabakası ise 6 Mart'ta yapılacak.

