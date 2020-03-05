Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası'nın ilk 2 yarı finalisti belli oldu

Adana Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ilk gün karşılaşmalarının ardından Bellona Kayseri Basketbol'u 73-61 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo ile Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 91-77 yenen Çankaya Üniversitesi yarı finale yükseldi.
Fenerbahçe Öznur Kablo ve Çankaya Üniversitesi, aynı zamanda yarı finalde de eşleşti. 5 Mart'ta oyanacak müsabakada iki takım finale çıkma mücadelesi verecek.
Çeyrek finalde yarın oynanacak Galatasaray-İzmit Belediyespor ve OGM Ormanspor-Beşiktaş TRC İnşaat maçlarının galibi de yarı finalde eşleşecek.
Organizasyonda final müsabakası ise 6 Mart'ta yapılacak.
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