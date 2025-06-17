Basketbol Süper Lig’de derbinin kazananı Fenerbahçe! Ezeli rakipte koç Dusan Alimpijevic sahadan atıldı...

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Beşiktaş Fibabanka ile karşılaştı. Maça taraftarının desteğiyle hızlı başlayan Sarı lacivertliler ilk çeyreği 22-16, devreyi de 50-34 önde kapattı. Maçın ikinci yarısına da aynı tempo ve istekle başlayan ev sahibi Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreği 73-52 önde bitirdi. Karşılaşmadan da 94-76’lık skorla galip ayrılan ev sahibi Fenerbahçe Beko, seride durumu 1-0’a getirerek avantajı ele geçirdi.

BEŞİKTAŞ KOÇU SAHADAN ATILDI!

Beşiktaş baş antrenörü Dusan Alimpijevic maçın üçüncü çeyreğinde hakeme sert itirazlarda bulununca teknik faul ile oyundan atıldı.

KHEM BİRCH VE WADE BALDWİN YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe Beko’da Khem Birch 15 sayı ve Wade Baldwin 14 sayıyla yıldızlaşırken, Beşiktaş Fibabanka’da Derek Needham’ın 14 sayısı maçı kazanmak için yeterli olmadı.

Seride 4 galibiyete ulaşan takımın ligi şampiyon bitireceği final serisinde gelecek maç tekrar Fenerbahçe Beko.2nun ev sahipliğinde 19 Haziran perşembe günü oynanacak.