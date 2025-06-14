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Basketbol Süper Lig'inde nefes kesici maç sona erdi! Finalin adı Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig’i yarı final 5.karşılaşması oldukça çekişmeli bir maça sahne oldu. Beşiktaş Fibabanka, evinde Anadolu Efesle karşılaştı.

Basketbol Süper Lig'inde nefes kesici maç sona erdi! Finalin adı Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe...
Burak Kavuncu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig’inde Yarı final 5. maçında Beşiktaş sahasında Anadolu Efesi 82-75 yenerek adını finale yazdırdı. Seride durumu 3-2 yapan kara kartal finalde Fenerbahçe’nin rakibi oldu.

Maça hızlı başlayan Beşiktaş ilk çeyreği 21-17 önde kapatırken, kara kartal devre arasına 48-40 önde girmeyi başardı. Maçın ikinci yarısında Anadolu Efes farkı indirmeye çalışsa da üçüncü çeyrek 66-61’lik ev sahibi üstünlüğüyle geçildi. Maçın son çeyreği çok heyecanlı dakikalara sahne olurken ev sahibi Beşiktaş maçı 82-75 kazanarak adını finale yazdırdı ve Fenerbahçe’nin rakibi oldu.

FİNAL SERİSİ SALI GÜNÜ BAŞLIYOR

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Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak olan final serisinin ilk karşılaşması 17 Haziran Salı günü oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes Basketbol Süper Ligi beşiktaş fenerbahçe final
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