Basketbol Süper Lig'inde nefes kesici maç sona erdi! Finalin adı Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig’inde Yarı final 5. maçında Beşiktaş sahasında Anadolu Efesi 82-75 yenerek adını finale yazdırdı. Seride durumu 3-2 yapan kara kartal finalde Fenerbahçe’nin rakibi oldu.

Maça hızlı başlayan Beşiktaş ilk çeyreği 21-17 önde kapatırken, kara kartal devre arasına 48-40 önde girmeyi başardı. Maçın ikinci yarısında Anadolu Efes farkı indirmeye çalışsa da üçüncü çeyrek 66-61’lik ev sahibi üstünlüğüyle geçildi. Maçın son çeyreği çok heyecanlı dakikalara sahne olurken ev sahibi Beşiktaş maçı 82-75 kazanarak adını finale yazdırdı ve Fenerbahçe’nin rakibi oldu.

FİNAL SERİSİ SALI GÜNÜ BAŞLIYOR

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak olan final serisinin ilk karşılaşması 17 Haziran Salı günü oynanacak.