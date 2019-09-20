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Basketbol Süper Ligi'ne İBB Spor'un yerine İTÜ BB geldi

BASKETBOL HABERLERİ  | 20.09.2019 17:17 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonu, kulübün borçları nedeniyle ligden çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün yerine Sigortam.net İTÜ BB’nin alındığını açıkladı.

Basketbol Süper Ligi'ne İBB Spor'un yerine İTÜ BB geldi

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 19 Eylül 2019 tarihli kararıyla; çekildiğini bildiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği yerine Sigortam.net İTÜ BB’nin Basketbol Süper Ligi’ne kabulüne karar verilmiştir. TBF Yönetim Kurulu’nun kararındaki hukuki ve mali yükümlülükleri tamamen yerine getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği’ne Türk basketboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 2019-2020 sezonunda Basketbol Süper Ligi’nde yer alacak. Sigortam.net İTÜ BB’ye başarılar dileriz."

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ibb spor kulübü İTÜ BB türkiye basketbol federasyonu basketbol süper ligi

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