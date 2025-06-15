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Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde deplasman seyircisi olmayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak maçlarda deplasman seyircisi yer almayacak.

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde deplasman seyircisi olmayacak
Emre Şen

Kulüplerden alınan bilgiye göre, lig kurulunun sezon içerisinde aldığı deplasman yasağı kararının play-off final serisinde de devam edeceği öğrenildi.

Final serisinde sarı-lacivertli takımın maçlarını oynayacağı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun yanı sıra siyah-beyazlı ekibe ev sahipliği yapacak Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki karşılaşmalarda deplasman tribünü olmayacak.

Play-off final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, ligde 2024-2025 sezonunun şampiyonu olabilmek için karşı karşıya gelecek. Taraflar arasındaki ilk maç, 17 Haziran Salı günü saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko beşiktaş
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