Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Uros Nikolic (Sırbistan)
Fenerbahçe Beko: Henry 9, Guduric 9, Pierre 8, Vesely 8, Booker 22, Şehmus Hazer 5, Tarık Biberoviç, De Colo 21, Polonara 8
Maccabi Playtika Tel Aviv: Wilbekin 14, Caloiaro 7, Williams 10, Evans 13, Zizic 9, Taylor 5, Reynolds 3, Blayzer, Nunnally 18
1. Periyot: 23-18
Devre: 42-37
3. Periyot: 70-51
Beş faulle çıkan: 35.16 Taylor (Maccabi Playtika)
İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv'i 90-79 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 3'ü peş peşe olmak üzere 6. galibiyetini aldı. Maccabi Playtika Tel Aviv ise üst üste 5, toplamda ise 8. mağlubiyetini yaşadı.
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