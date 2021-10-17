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Basketbol: Toplu sonuç

17.10.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 3. hafta mücadelesi, 3 karşılaşmayla sürdü

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 3. haftaya, 3 karşılaşmayla devam edildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Sigortam.net-HDI Sigorta Antalya Güneşi: 73-51

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor: 77-78

TED Ankara Kolejliler-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 98-99

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