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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

19.04.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cedevita Olimpija: 93 - Türk Telekom: 80 - Türk Telekom turnuvaya 8'li final turunda veda etti

Salon: Arena Stozice

Hakemler: Benjamin Jimenez (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

Cedevita Olimpija: Ferrell 11, Blazic 20, Dragic 14, Muric 7, Omic 15, Ejim 7, Pullen 14, Auguste 5

Türk Telekom: Perez 9, Clemmons 14, Erdi Gülaslan 12, Ellis 9, Johnson 16, Dawkins 15, Can Öğüt 5, Berk Demir, Dorukhan Engindeniz

1. Periyot: 29-16

Devre: 60-38

3. Periyot: 80-52

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası 8'li finallerinde Sloven ekibi Cedevita Olimpija'ya 93-80 yenilerek elendi.

Adını çeyrek finale yazdıran Cedevita Olimpija, Partizan NIS (Sırbistan) ile Frutti Extra Bursaspor arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

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