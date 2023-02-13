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Basketbolcu Nilay Aydoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Depremde acı haberi gelen Nilay Aydoğan'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu!

13.02.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremi sonrası bir acı haber de Milli basketbolcu Nilay Aydoğan'dan geldi. Malatya'da babaannesini ziyarete giden genç kız depremde hayatını kaybetti. Peki, Basketbolcu Nilay Aydoğan kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Nilay Aydoğan hangi takımda oynuyordu? İşte detaylar...

Basketbolcu Nilay Aydoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Depremde acı haberi gelen Nilay Aydoğan'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu!

Nilay Aydoğan ile ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yazılı açıklamada bulunuldu. Nilay Aydoğan'ın Malatya'da babaannesini ziyaret ettiği ve burada depreme yakalandığı öğrenildi. Göçük altında kalan genç kızın yaşamını yitirdiği aktarıldı. Peki, Nilay Aydoğan kimdir? İşte genç kızın biyografisi ve Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamanın detayları...

NİLAY AYDOĞAN KİMDİR?

Nilay Aydoğan 6 Mayıs 1992'de doğdu.

Nilay Aydoğan son olarak Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü'nde forma giymekteydi. Daha önce Gençlik ve Spor, İzmit Belediye, MBB GSK, Samsun Basketbol İhtisas, Yalova VİP Gençlik gibi basketbol takımlarında oynamıştı.

NİLAY AYDOĞAN'IN HAYATINI KAYBETMESİ ÜZERİNE TBF'DEN AÇIKLAMA

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem sonrasında Türkiye yasa boğuldu. Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, spor dünyasından birçok isimde afet bölgesinde yer aldı. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi formasını terleten milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın yaşanan felakette hayatını kaybettiği açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz."

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Deprem anında Malatya'da olduğu öğrenilen Aydoğan için spor kulüplerinden taziye mesajları yayımlandı.

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