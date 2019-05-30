Basketbolda play-off maç programı belli oldu

Toplamda 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmelerde Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko-TOFAŞ mücadeleleri oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonun yapılan açıklamaya göre yarı final maç takvimi şu şekilde:
31 MAYIS CUMA:
19.00 Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta (Sinan Erdem)
1 HAZİRAN CUMARTESİ:
19.18.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
2 HAZİRAN PAZAR:
16.30 Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta (Sinan Erdem)
3 HAZİRAN PAZARTESİ:
22.21.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
5 HAZİRAN ÇARŞAMBA:
19.00 Galatasaray Doğa Sigorta-Anadolu Efes (Sinan Erdem)
6 HAZİRAN PERŞEMBE:
20.19.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)
Milli yıldızın yeni takımını Lucescu açıkladı!
Beşiktaş Ljajic'i KAP'a bildirdi!
Süper Kupa G.Saray'ın!
G.Saray'da sürpriz imza! Açıklandı
Ve Dzeko imzayı atıyor!
F.Bahçe yerini kaybetti, G.Saray geriledi
Muslera'dan Fatih Terim açıklaması
Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'de!
Yıldız isim, Fenerbahçe'ye veda etti
Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm
Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması
1. Lig'den İtalya'ya gidiyor!
Trabzon'da yabancı bereketi
Ozan Kabak yıkıldı! Düştüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum