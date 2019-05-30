Basketbolda play-off maç programı belli oldu

Toplamda 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmelerde Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko-TOFAŞ mücadeleleri oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonun yapılan açıklamaya göre yarı final maç takvimi şu şekilde:

31 MAYIS CUMA:

19.00 Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta (Sinan Erdem)

1 HAZİRAN CUMARTESİ:

19.18.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

2 HAZİRAN PAZAR:

16.30 Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta (Sinan Erdem)

3 HAZİRAN PAZARTESİ:

22.21.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

5 HAZİRAN ÇARŞAMBA:

19.00 Galatasaray Doğa Sigorta-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

6 HAZİRAN PERŞEMBE:

20.19.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

