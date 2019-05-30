SPOR

Basketbolda play-off maç programı belli oldu

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 30.05.2019 11:18 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final eşleşmelerinin maç programı açıklandı.

Basketbolda play-off maç programı belli oldu

Toplamda 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmelerde Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko-TOFAŞ mücadeleleri oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonun yapılan açıklamaya göre yarı final maç takvimi şu şekilde:

31 MAYIS CUMA:
19.00 Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta (Sinan Erdem)

1 HAZİRAN CUMARTESİ:
19.18.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

2 HAZİRAN PAZAR:
16.30 Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta (Sinan Erdem)

3 HAZİRAN PAZARTESİ:
22.21.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

5 HAZİRAN ÇARŞAMBA:
19.00 Galatasaray Doğa Sigorta-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

6 HAZİRAN PERŞEMBE:
20.19.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!
Efes, Micic'le sözleşme yenilediEfes, Micic'le sözleşme yeniledi
Simon, 2 yıl daha Anadolu Efes'teSimon, 2 yıl daha Anadolu Efes'te
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe anadolu efes Galatasaray Doğa Sigorta tofaş

En Çok Okunan Haberler

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avrupa Ligi'nde şampiyon Chelsea! Farka koştu

Avrupa Ligi'nde şampiyon Chelsea! Farka koştu

Ve Dzeko imzayı atıyor!

Ve Dzeko imzayı atıyor!

Süper Kupa G.Saray'ın!

Süper Kupa G.Saray'ın!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Anadolu Efes, tarihi Larkin'le yazdı

Anadolu Efes, tarihi Larkin'le yazdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı

Euroleague'de tarih yazdık!

Euroleague'de tarih yazdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Basketbolda play-off maç programı belli oldu

Potada play-off maç programı belli oldu

Vasilije Micic, 2 sezon daha Anadolu Efes'te

Efes, Micic'le sözleşme yeniledi

Krunoslav Simon, 2 yıl daha Anadolu Efes'te

Simon, 2 yıl daha Anadolu Efes'te

Giannakopoulos: Sloukas Olympiakos ile imzaladı

Fenerbahçe'de ayrılık

Ergin Ataman Banvit maçında ihraç edildi

Ergin Ataman maçta ihraç edildi

Ergin Ataman: Fenerbahçe taraftarının şahsıma karşı ettiği hakaret ve küfürler beni çok üzdü

F.Bahçe taraftarına küfür tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.