Basketbolda üçlük nedir, nasıl atılır?

Basketbolda temel amaç topu rakip potadan geçirerek karşılaşma süresi sonucunda daha fazla sayıya ulaşmaktır. Basketbolda sayılar birçok takım sporuna oranla daha fazla kaydedilmektedir. Bunun sebepleri arasında sporun yapısı ve puanlama türü yer alır. Öncelikle basketbol, salon ve takım sporudur.

Profesyonel basketbol mücadeleleri parke zeminde oynanır. Parke zemin basketbolcuların hızlı ve dinamik hareket etmelerine olanak tanır. Basketbolun yapısı da bu dinamik temeller üzerine kurulu tempolu ve değişkenlerle dolu bir mücadeleden oluşur. İkinci durum ise skor sisteminde basketbolda 1,2 ve 3 sayılı puanlama mevcuttur. Ayrıca bir atak 4 sayıyla da sonlanabilir. Basketbolun sayısal olarak en değerli atışları 3 sayı değerindeki üçlüklerdir.

Basketbolda üçlük nedir?

Basketbolda üçlük, puanlama sisteminde 3 sayıya denk gelen atışları ifade etmektedir. Üçlük kuralları basketbol saha çizgilerine göre rakip potaya uzaklığı 6.75 metreden uzak herhangi bir noktayı ifade eder. Bu mesafe kadın kategorisinde değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca Uluslararası Basketbol Federasyonu'ndan farklı olarak NBA'de köşede yer alan çizgilerde mesafe 6.6 metreye düşer.

Basketbol 3 sayı çizgisi sahada belirtilmiştir ve basketbolcunun şutu gönderdiği anda ayağının çizgiye basması halinde atış 2 sayılık olarak değerlendirilir. Üçlük ile üç sayılık oyunun ayrı değerlendirilmesi gerekir. Çünkü 3 sayılık oyun bir atağın 3 sayıyla sonuçlandığı alternatif durumları da içermektedir. Örneğin teknik fauller sonrası kazanılan 3 serbest atış veya 2 sayılık şut sırasında yapılan "basket-fauller" de 3 sayılık oyunla sonuçlanabilir. Ayrıca üçlük atış sırasında hem sayının kazanıldığı hem de basket-faulün yapıldığı pozisyonlarda kazanılan serbest atış sonucu 4 sayılık oyun elde edilebilir.

Üçlük mesafe itibariyle en zor kabul edilen atış türü olmasına karşın basketboldaki azami hücumlar 2 sayı olarak varsayılır. Yani bir atağı azami 3 sayı ile sonlandırmak hücum üstünlüğü açısından önemli avantaj kazandırabilir.

Basketbolda üçlük nasıl atılır?

Basketbolda üçlük birçok bileşeni içerir. Kas hafızası oluşturma önemlidir. Optimal basketbol hücumları 2 puan üzerinden tasarlanır. Üçlük hücumlarda avantaj sağlayabileceği gibi zorluğu itibariyle hücumun başarısızlıkla sonlanma ihtimali de mevcuttur.

Üçlük atılırken öncelikle pozisyon alma önemlidir. Atış sırasında ayaklar omuz genişliğinde açılır ve dizler hafif bükülerek vücut ağırlığı ayak parmak uçlarına doğru verilir. Pozisyon almadan sonra top tutuşu önemlidir. Şut eli (genellikle baskın el) topun altına yerleştirilir ve diğer el yönlendirme amaçlı kullanılır. Üçlük mesafesi normal atışlardan uzun olduğu için topun parmak uçlarında hissedilmesi gerekir.

Şut kısmında ise vücut koordinasyonu sağlanır. Tüm yükün kollara bırakılması hem mücadelenin devamındaki enerji tasarrufu hem de denge açısından verimsizdir. Bu sebeple şutun gücü bacaklardan ve yönlendirmesi de kollardan yapılır. Top yukarı doğru fırlatılırken bilek öne doğru “flick” hareketiyle topun arkaya dönmesi ve yumuşak bir sekmeye sahip olması sağlanır.