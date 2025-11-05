SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Basketbolda üçlük nedir, nasıl atılır?

Basketbolda takımlar, ayrılan hücum süresinde en yüksek verimle sayı üretmek için mücadele eder. Her oyun süresindeki hücum planı iki sayı üzerine yoğunlaşsa da üçlük sayıları mücadelenin akışını değiştirebilir.

Basketbolda üçlük nedir, nasıl atılır?
Doğukan Bayrak

Basketbolda temel amaç topu rakip potadan geçirerek karşılaşma süresi sonucunda daha fazla sayıya ulaşmaktır. Basketbolda sayılar birçok takım sporuna oranla daha fazla kaydedilmektedir. Bunun sebepleri arasında sporun yapısı ve puanlama türü yer alır. Öncelikle basketbol, salon ve takım sporudur.

Profesyonel basketbol mücadeleleri parke zeminde oynanır. Parke zemin basketbolcuların hızlı ve dinamik hareket etmelerine olanak tanır. Basketbolun yapısı da bu dinamik temeller üzerine kurulu tempolu ve değişkenlerle dolu bir mücadeleden oluşur. İkinci durum ise skor sisteminde basketbolda 1,2 ve 3 sayılı puanlama mevcuttur. Ayrıca bir atak 4 sayıyla da sonlanabilir. Basketbolun sayısal olarak en değerli atışları 3 sayı değerindeki üçlüklerdir.

Basketbolda üçlük nedir?

Basketbolda üçlük, puanlama sisteminde 3 sayıya denk gelen atışları ifade etmektedir. Üçlük kuralları basketbol saha çizgilerine göre rakip potaya uzaklığı 6.75 metreden uzak herhangi bir noktayı ifade eder. Bu mesafe kadın kategorisinde değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca Uluslararası Basketbol Federasyonu'ndan farklı olarak NBA'de köşede yer alan çizgilerde mesafe 6.6 metreye düşer.

Basketbol 3 sayı çizgisi sahada belirtilmiştir ve basketbolcunun şutu gönderdiği anda ayağının çizgiye basması halinde atış 2 sayılık olarak değerlendirilir. Üçlük ile üç sayılık oyunun ayrı değerlendirilmesi gerekir. Çünkü 3 sayılık oyun bir atağın 3 sayıyla sonuçlandığı alternatif durumları da içermektedir. Örneğin teknik fauller sonrası kazanılan 3 serbest atış veya 2 sayılık şut sırasında yapılan "basket-fauller" de 3 sayılık oyunla sonuçlanabilir. Ayrıca üçlük atış sırasında hem sayının kazanıldığı hem de basket-faulün yapıldığı pozisyonlarda kazanılan serbest atış sonucu 4 sayılık oyun elde edilebilir.

Üçlük mesafe itibariyle en zor kabul edilen atış türü olmasına karşın basketboldaki azami hücumlar 2 sayı olarak varsayılır. Yani bir atağı azami 3 sayı ile sonlandırmak hücum üstünlüğü açısından önemli avantaj kazandırabilir.

Basketbolda üçlük nasıl atılır?

Basketbolda üçlük birçok bileşeni içerir. Kas hafızası oluşturma önemlidir. Optimal basketbol hücumları 2 puan üzerinden tasarlanır. Üçlük hücumlarda avantaj sağlayabileceği gibi zorluğu itibariyle hücumun başarısızlıkla sonlanma ihtimali de mevcuttur.

Üçlük atılırken öncelikle pozisyon alma önemlidir. Atış sırasında ayaklar omuz genişliğinde açılır ve dizler hafif bükülerek vücut ağırlığı ayak parmak uçlarına doğru verilir. Pozisyon almadan sonra top tutuşu önemlidir. Şut eli (genellikle baskın el) topun altına yerleştirilir ve diğer el yönlendirme amaçlı kullanılır. Üçlük mesafesi normal atışlardan uzun olduğu için topun parmak uçlarında hissedilmesi gerekir.

Şut kısmında ise vücut koordinasyonu sağlanır. Tüm yükün kollara bırakılması hem mücadelenin devamındaki enerji tasarrufu hem de denge açısından verimsizdir. Bu sebeple şutun gücü bacaklardan ve yönlendirmesi de kollardan yapılır. Top yukarı doğru fırlatılırken bilek öne doğru “flick” hareketiyle topun arkaya dönmesi ve yumuşak bir sekmeye sahip olması sağlanır.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Barış Alper Yılmaz'a gelen teklif ortaya çıktı! Galatasaray'a 40 milyon Euro teklif gelmemiş...Barış Alper Yılmaz'a gelen teklif ortaya çıktı! Galatasaray'a 40 milyon Euro teklif gelmemiş...
Ahmet Çakar'dan Ajax - Galatasaray maçı için sürpriz tahmin! Skoru paylaştı ve ekledi: "Ben böyle biteceğini düşünüyorum"Ahmet Çakar'dan Ajax - Galatasaray maçı için sürpriz tahmin! Skoru paylaştı ve ekledi: "Ben böyle biteceğini düşünüyorum"
Anahtar Kelimeler:
Basketbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.