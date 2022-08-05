EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Başlangıç eş anlamlısı nedir? Başlangıç kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Başlangıç eş anlamlısı nedir? Başlangıç kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

04.08.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başlangıç kelimesinin eş anlamlısı olarak 4 adet karşılığı bulunmaktadır. Bu kelimeler başlangıç kelimesi ile aynı anlama gelmekte ve cümle içerisinde kullanıldığında anlam bozukluğuna sebep olmamaktadır. Cümlenin gidişatına göre başlangıç kelimesinin anlamdaş kelimeleri kullanılabilir. Başlangıç kelimesinin eş anlamlısı nedir? Başlangıç eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Başlangıç eş anlamlısı nedir? Başlangıç kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Başlangıç kelimesi, herhangi bir işin , eylemin ve dönemin ilk anlarını ifade etmektedir. Başlangıç kelimesi örnek olarak, bir kitabın girişi ya da ön sözüdür. Yapılan herhangi bir işin ilk zamanlarıdır. Yani o işin başlangıcıdır. Bir de başlangıç eş anlamlısı kelimeler vardır. Bu kelimeler başlangıç kelimesiyle aynı anlamı taşımaktadır. Bu nedenle bir cümlede başlamak kelimesinin eş anlamlısı kelimeler kullandığınızda aynı şeyi ifade etmiş olursunuz. Burada da seçeceğiniz kelimede tek dikkat etmeniz gereken cümle yapısına uygun olmasıdır. Başlamak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı 4 adettir.

Başlamak Kelimesinin Eş Anlamlıları

Başlamak kelimesinin eş anlamı sözcükler şu şekildedir:

  • Giriş
  • Kaynak
  • Köken
  • Menşe

Başlamak Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Başlamak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kurulabilir:

  • Bir işe girişmeden önce iyice araştırıp tüm detaylarını enine boyuna bilirdi.
  • Bir söz söylerken bu sözün kaynağını araştırmak gerekir.
  • Bu sözün kökeni oldukça eskilere dayanmaktadır.
  • Marazın menşesi anlaşılmış olsun gerisi önemli değildir.
  • Kendisine çok önemli bir söz vermişti yeni bir başlangıç yapacaktı.

Yukarıdaki cümleler gibi siz de başlangıç kelimesinin eş anlamlılarını bir cümle içerisine kullanabilirsiniz. Böylece aynı anlama gelen birden fazla cümleler oluşturabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
2022 KPSS iptal mi?2022 KPSS iptal mi?
e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama ekranı!e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama ekranı!
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler

En Çok Okunan Eğitim Haberler

"Bunu ilk defa açıklıyorum" diyerek duyurdu: Hazırlıkları bitmek üzere

"Bunu ilk defa açıklıyorum" diyerek duyurdu: Hazırlıkları bitmek üzere

YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM YKS ek tercih işlemleri

YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM YKS ek tercih işlemleri

YKS tercih kodu nedir?

YKS tercih kodu nedir?

2 yıllık sağlık bölümleri hangileri?

2 yıllık sağlık bölümleri hangileri?

İlginizi Çekebilir

Şartları tek tek anlattı! “Kocam için metres kiralamak...”

Şartları tek tek anlattı! “Kocam için metres kiralamak...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.