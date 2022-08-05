Başlangıç eş anlamlısı nedir? Başlangıç kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Başlangıç kelimesi, herhangi bir işin , eylemin ve dönemin ilk anlarını ifade etmektedir. Başlangıç kelimesi örnek olarak, bir kitabın girişi ya da ön sözüdür. Yapılan herhangi bir işin ilk zamanlarıdır. Yani o işin başlangıcıdır. Bir de başlangıç eş anlamlısı kelimeler vardır. Bu kelimeler başlangıç kelimesiyle aynı anlamı taşımaktadır. Bu nedenle bir cümlede başlamak kelimesinin eş anlamlısı kelimeler kullandığınızda aynı şeyi ifade etmiş olursunuz. Burada da seçeceğiniz kelimede tek dikkat etmeniz gereken cümle yapısına uygun olmasıdır. Başlamak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı 4 adettir.
Başlamak kelimesinin eş anlamı sözcükler şu şekildedir:
Başlamak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kurulabilir:
Yukarıdaki cümleler gibi siz de başlangıç kelimesinin eş anlamlılarını bir cümle içerisine kullanabilirsiniz. Böylece aynı anlama gelen birden fazla cümleler oluşturabilirsiniz.