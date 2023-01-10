Başlangıç zıt anlamlısı nedir? Başlangıcın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Toplumlar birbirlerini çeşitli açılardan etkilemişlerdir. Bu etkileşimlerin en önemlilerinden biri de dil bilgisi ve kelime açısından olan etkileşimlerdir. Türkçenin zenginliği de bu paylaşımlardan gelmektedir. Dilimiz Türkçe kökenli kelimeler ile farklı dillerden gelen kelimelerin birleştiği bir bütündür. Tarih boyunca dilimizin yaşadığı etkileşimler farklı kökenli kelimelerin kelime haznemize katılmasını sağlamıştır. Dilimize yerleşen her sözcük Türkçeye ayrı bir değer katmıştır ve dilimiz her geçen gün daha da zenginleşmiştir. Başlangıç sözcüğü dilimizde sıklıkla kullandığımız yaygın bir kelimedir. Cümle içinde yaygın olarak yer verdiğimiz bu kelime, Türkçe kökenli bir sözcüktür. Başlangıç sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre farklı anlamlara gelmektedir. Bu anlamları şöyle sıralayabiliriz:

Bir iş, bir dönem, bir hayat vb.nin ilk bülümü

Ön söz, giriş, mukaddime

Başlangıç kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler, anlamdaşlara nazaran daha kısıtlı bir kapsama sahiptir. Zıt anlamlı kelimelerin tam olarak aynı anlam konusunda bir karşıtlık oluşturması gerekir. Bunun yanı sıra zıt anlamlı olan iki kelimenin aynı görevlerde ve aynı bağlamlarda kullanılması gerekir. Örneğin bir kelime mecaz anlamda kullanılıyorsa zıddının da mecaz anlamda kullanılması gerekir. Bir kelime zarf görevindeyse diğer kelimenin de zarf görevinde olması gerekir. Ancak zıt anlamlılık ve olumsuzluğu birbiriyle karıştırmamak gerekir. Bir kelimenin "+sIz" ve "-mA" gibi olumsuz eki almış hâli o kelimenin zıddı değil olumsuzudur.

Başlangıç kelimesi yaygın kullanıma sahip yazılı ve sözlü anlatımda sık yer verdiğimiz bir sözcüktür. Başlangıç sözcüğünün karşıtı bir anlam ifade etmek istediğimizde başlangıç zıt anlamlısı olan bir sözcük kullanmamız gerekir. Başlangıcın zıt anlamlısı olarak genellikle "bitiş" kelimesi kullanılır. Ancak iki kelimenin de sözlük anlamına baktığımızda kelimelerin aynı anlam doğrultusunda bir karşıtlık oluşturmadığını görürüz. Başlangıç herhangi bir şeyin ilk bölümü anlamında kullanılırken bitiş kelimesi bitirme işi anlamında kullanılır. Bunun yanı sıra Türk Dil Kurumu başlangıç kelimesinin zıt anlamı olarak herhangi bir kelime belirtmemiştir.

Başlangıcın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Başlangıcın zıt anlamlısı olarak bitiş kelimesi kullanılsa da TDK Güncel Sözlük, başlangıç zıt anlamlısı olarak herhangi bir kelime vermemiştir. Başlangıç kelimesinin zıt anlamı olarak genellikle halk dilinde "bitiş" kelimesi kullanılır. Başlangıç ve bitiş kelimeleriyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse: