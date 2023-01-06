Basit zıt anlamlısı nedir? Basit zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe sözcük açısından oldukça zengin bir dildir. Dilimiz dil bilgisi yönünden de oldukça zengin bir dildir. Tarih boyunca farklı toplumlar birbirleri ile etkileşim içinde olmuşlardır. İletişim hâlinde olan toplumlar arasında dil açısından da etkileşim hâlinde olurlar. Farklı kökenli toplumlar arasında kelime alışverişleri oluşur. Farklı kökenli dillerde yer alan kelimeler bu etkileşimler sonucunda oluşmuştur. Türkçe çok farklı kökenli kelimelerin yer aldığı çok zengin bir dildir. Dilimizde Türkçe kökenli kelimeler kadar farklı kökenli kelimeler de yer almaktadır. Basit kelimesi dilimizde çok yaygın bir kullanıma sahiptir. Basit sözcüğü farklı kökenli bir kelimedir. Arapça kökenli olan basit sözcüğü Arapça’da “düz, engelsiz, kolay, yalın” gibi anlamlara gelir. Dilimizde benzer anlamlar ifade eden basit sözcüğü TDK’ye göre şu anlamlara gelmektedir:

Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı

Kolay

Süssüz, gösterişsiz

Bilgi ve görgüsü sınırlı olan, bayağı, görgüsüz

Her zaman rastlanan, özelliği olmayan, olağan

Basit kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Basit kelimesi oldukça yaygın bir kullanıma sahip olan ve farklı anlamlara gelerek kullanılabilen bir kelimedir. Basitin zıt anlamlısı olan sözcükleri basit kelimesinin karşıtı bir anlam ifade etmek istediğimizde kullanırız. Basit kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler için "zor" ve "güç" kelimeleri kullanılır. Ancak zor ve güç kelimeleri, Türk Dil Kurumuna göre "kolay" kelimesinin zıt anlamlısı olmakla birlikte basit kelimesinin zıt anlamı olarak herhangi bir kelime vermez. Basit ve kolay kelimelerinin arasında da nüans olduğu için bu bağlamda zor ve güç kelimelerini basit zıt anlamlısı olarak kullanmak doğru olmayabilir.

Basitin zıt anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Basit zıt anlamlısı olan bir sözcük Türk Dil Kurumunda belirtilmemiştir. Türk Dil Kurumuna göre zor ve güç kelimeleri kolayın zıt anlamlısıdır. Basit kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse: