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Baş zıt anlamlısı nedir? Başın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

06.01.2023 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz dil bilgisi açısından oldukça zengin bir dil olup aynı zamanda kelime çeşitliliği olan bir dildir. Dilimizde eş anlamlı sözcükler ve zıt anlamlı sözcükler oldukça fazladır. Baş kelimesi günlük konuşma dilinde yaygın kullanılan bir sözcüktür. Baş sözcüğü de eş anlamlısı olan bir sözcüktür. Türkçe kökenli olan baş kelimesinin karşıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Baş zıt anlamlısı nedir? Başın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Toplumlar çeşitli açılardan tarih süresince birbirleri ile etkileşime girmişlerdir. Toplumlar birbirlerini dil, din ve kültür yönünden iletişim hâlinde olmuşlardır. Dil yönünden birbirlerini etkileyen toplumlar kelime alışverişi içinde bulunurlar. Türkçe farklı kökenli kelimelerin yoğun olduğu bir dildir. Bunun yanı sıra Türkçe kelimelerinde sayısı yadsınmayacak seviyededir. Baş sözcüğü Türkçe kökenli olan bir kelimedir. Baş sözcüğünün TDK’ye göre farklı anlamları bulunmaktadır. Bu anlamları şöyle sıralayabiliriz:

  • İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst bölümünde bulunan bölüm, kafa
  • Bir topluluğu yöneten kimse
  • Başlangıç
  • Temel, esas
  • Arazide en yüksek nokta
  • Bir şeyin genellikle toparlakça ucu
  • Bir şeyin uçlarından biri
  • Kasaplık yiyeceklerde adet
  • Sarraflık hakkı
  • Bir şeyin yakını ve çevresi
  • Önem veya yönetim açısından ileride olan en önemli, üstün anlamlarında birleşik kelimeler yapan sözcük
  • Güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş derecenin en yükseği
  • Deniz teknelerinde ön taraf

Baş kelimesi aynı zamanda sesteş bir kelimedir. Yukarıda anlamları verilen baş kelimesinin yanı sıra "çıban" anlamında kullanılan başka bir baş kelimesi daha mevcuttur.

Basit zıt anlamlısı nedir? Basit zıt anlamlısı nedir?

Baş kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde çok sayıda kelime bulunur. Günlük konuşmalarımızda ve yazışmalarımızda yer verdiğimiz birçok kelime vardır. Bu kelimelerin her birinin anlamını, eş ve zıt anlamlılarını her zaman tam olarak bilemeyebiliriz. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bilmek ifadelerimizi güçlendirir ve daha akıcı hâle getirir. Baş kelimesi dilimizde yaygın olarak kullanılan ve birden fazla anlama gelen bir sözcüktür.

Baş kelimesinin karşıtı bir anlam ifade etmek istediğimizde başın zıt anlamlısı olan kelimeyi kullanmamız gerekir. Baş kelimesinin zıt anlamı olarak "son" kelimesi kullanılır. Ancak son kelimesi "ilk" kelimesinin zıddıdır. Türk Dil Kurumu baş zıt anlamlısı olarak herhangi bir kelime belirtmemiştir.

Barış zıt anlamlısı nedir? Barış zıt anlamlısı nedir?

Başın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Baş zıt anlamlısı olarak "son" kelimesi kullanılsa da TDK başın zıt anlamlısı olarak herhangi bir kelime belirtmemiştir. Baş kelimesinin zıt anlamı olarak kullanılan kelime ve baş kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

  • Yazımı hazırlarken başı ile sonu arasında anlam değişiklikleri olduğunu fark etmemiştim.
  • Yolun sonundaki patikadan dönünce bizim eski evin oraya çıkılıyor.
  • Bu işin başından onun çıkacağına adım gibi eminim.
  • Dağın başına çıkmaya çalışırlarken Mehmet ayağını sakatlamış.
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