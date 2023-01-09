Baş zıt anlamlısı nedir? Başın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Toplumlar çeşitli açılardan tarih süresince birbirleri ile etkileşime girmişlerdir. Toplumlar birbirlerini dil, din ve kültür yönünden iletişim hâlinde olmuşlardır. Dil yönünden birbirlerini etkileyen toplumlar kelime alışverişi içinde bulunurlar. Türkçe farklı kökenli kelimelerin yoğun olduğu bir dildir. Bunun yanı sıra Türkçe kelimelerinde sayısı yadsınmayacak seviyededir. Baş sözcüğü Türkçe kökenli olan bir kelimedir. Baş sözcüğünün TDK’ye göre farklı anlamları bulunmaktadır. Bu anlamları şöyle sıralayabiliriz:

İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst bölümünde bulunan bölüm, kafa

Bir topluluğu yöneten kimse

Başlangıç

Temel, esas

Arazide en yüksek nokta

Bir şeyin genellikle toparlakça ucu

Bir şeyin uçlarından biri

Kasaplık yiyeceklerde adet

Sarraflık hakkı

Bir şeyin yakını ve çevresi

Önem veya yönetim açısından ileride olan en önemli, üstün anlamlarında birleşik kelimeler yapan sözcük

Güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş derecenin en yükseği

Deniz teknelerinde ön taraf

Baş kelimesi aynı zamanda sesteş bir kelimedir. Yukarıda anlamları verilen baş kelimesinin yanı sıra "çıban" anlamında kullanılan başka bir baş kelimesi daha mevcuttur.

Baş kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde çok sayıda kelime bulunur. Günlük konuşmalarımızda ve yazışmalarımızda yer verdiğimiz birçok kelime vardır. Bu kelimelerin her birinin anlamını, eş ve zıt anlamlılarını her zaman tam olarak bilemeyebiliriz. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bilmek ifadelerimizi güçlendirir ve daha akıcı hâle getirir. Baş kelimesi dilimizde yaygın olarak kullanılan ve birden fazla anlama gelen bir sözcüktür.

Baş kelimesinin karşıtı bir anlam ifade etmek istediğimizde başın zıt anlamlısı olan kelimeyi kullanmamız gerekir. Baş kelimesinin zıt anlamı olarak "son" kelimesi kullanılır. Ancak son kelimesi "ilk" kelimesinin zıddıdır. Türk Dil Kurumu baş zıt anlamlısı olarak herhangi bir kelime belirtmemiştir.

Başın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Baş zıt anlamlısı olarak "son" kelimesi kullanılsa da TDK başın zıt anlamlısı olarak herhangi bir kelime belirtmemiştir. Baş kelimesinin zıt anlamı olarak kullanılan kelime ve baş kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse: