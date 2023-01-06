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Barış zıt anlamlısı nedir? Barışın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

04.01.2023 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz kelime sayısı açısından oldukça zengin bir dildir. Kişiye geniş bir ifade etme özgürlüğü sunabilen dilimiz, dil bilgisi yönünden de birçok kurala sahiptir. Dilimizde aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler ve bununla birlikte kelimenin karşıt anlamlısını veren zıt anlamlı kelimeler bulunmaktadır. Zıt anlamlı sözcükler bir kelimenin tamamen karşıt anlamlısını ifade eder. Peki, barış kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Barış zıt anlamlısı nedir? Barışın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe kelime yönünden çok zengin bir dil olmakla birlikte farklı dillerden gelen kelime sayısı ile de oldukça zengindir. Tarih boyunca yapılan araştırmalarda görülmektedir ki var olan toplumlar her zaman birbirleri ile iletişim hâlinde olmuşlardır. Toplumlar birbirlerini dil, din ve kültürel açıdan etkilemişlerdir. Dil yönünden birbirlerini etkileyen toplumlar arasında kelime alışverişleri gerçekleşmiştir. Türkçe de farklı kökenli kelimeler yönünden oldukça zengin bir dildir. Dilimizde Türkçe olan kelimeler kadar farklı kökenli kelimeler de bulunmaktadır. Barış sözcüğü ise Türkçe kökenli bir sözcüktür. Barış sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre 4 farklı anlamı bulunmaktadır. Bu anlamları şöyle sıralayabiliriz:

  • Barışma işi
  • Savaşın bittiğinin bir antlaşma ile belirtilmesinden sonraki durum, sulh
  • Böyle olan bir antlaşmadan sonra insanlık tarihinde olan süreç
  • Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam
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Barış kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Barış sözcüğü günlük konuşma dilimizde sıklıkla kullandığımız bir kelimedir. Cümle içinde yaygın bir şekilde kullanılan barış sözcüğü olumlu bir anlam ifade etmektedir. Barış kelimesinin karşıtı bir anlam ifade etmek istediğimizde ise barışın zıt anlamlısı olan kelimeyi kullanmamız gerekir. Barış kelimesinin zıt anlamı olarak savaş kelimesi kullanılır. Barış kelimesinin tersi bir anlam belirtmek istendiğinde barış zıt anlamlısı olan sözcüğü kullanabiliriz.

Barış zıt anlamlısı olarak "savaş" kelimesi kelimesi kullanılsa da Türk Dil Kurumu barış kelimesinin zıt anlamı olarak herhangi bir kelime belirtmemiştir. Aynı şekilde savaşın zıt anlamı olarak da bir kelime belirtilmemiştir. Türk Dil Kurumunu baz alırsak barış kelimesinin zıt anlamı olan bir sözcük yoktur. İki kelime anlam yönünden incelenirse birbirlerinin zıt anlamlı olmadığı görülür. Barış kelimesinin gerçek anlamı "barışma işi"yken savaşmak kelimesinin gerçek anlamı "devletlerin arasında diplomatik ilişkilerini keserek girdikleri silahlı mücadele"dir. Bu iki anlam incelendiğinde barış ve savaşın zıt anlamlı olmadığı görülebilir.

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Barışın zıt anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Barış kelimesi olumlu ve iyi anlamlara gelen bir sözcüktür ve yaygın bir kullanıma sahip olan bir kelimedir. Savaş sözcüğü barış kelimesin tersi bir anlam ifade ettiği düşünülerek kullanılır ve bu bağlamda barış kelimesinin zıt anlamı olan sözcük savaş olarak geçer. Ancak Türk Dil Kurumu ya da resmî sözlükler barış ve savaş kelimelerini zıt anlamlı olarak vermemişlerdir. Barış kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

  • Kendi kendine bir barışıp bir savaşıyordu sanki, her şeyin suçlusu kendisini görüyordu ama haklı da buluyordu.
  • Savaş olmadan barış içinde bir dünyada yaşamak en büyük hayalim.
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