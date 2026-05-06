Basmatiyi tahtından etti! En sağlıklı pirinç türü belli oldu

Beslenme alışkanlıklarında sağlıklı alternatif arayışı sürerken, pirinç çeşitleri de yeniden değerlendiriliyor. Uzmanlara göre rafine edilmemiş ya da daha az işlenmiş pirinç türleri, vitamin, mineral ve lif açısından daha zengin içerik sunabiliyor. İşte en sağlıklı pirinç türleri...

SİYAH PİRİNÇ

Siyah pirinç, koyu rengini veren antosiyanin pigmentleri sayesinde güçlü antioksidan özellikler taşıyor. Ayrıca demir, E vitamini ve lif açısından zengin olduğu belirtiliyor. Bu özellikleriyle bağışıklık sistemi üzerinde destekleyici etkiler gösterebileceği ifade ediliyor.

KIRMIZI PİRİNÇ

Kırmızı pirinç, özellikle magnezyum, fosfor ve B grubu vitaminleri bakımından dikkat çekiyor. Lif oranının yüksek olması sayesinde sindirim sistemine katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

YERLİ VE BESLEYİCİ: KARACADAĞ PİRİNCİ

Türkiye’de yetiştirilen Karacadağ pirinci, doğal yetiştirme koşullarıyla öne çıkıyor. Protein, lif ve mineral açısından zengin olduğu ifade edilen bu pirinç türü, yerli üretim olması nedeniyle de tercih ediliyor.

KAHVERENGİ PİRİNÇ

Kahverengi pirinç, kepek ve ruşeym kısmı ayrılmadığı için beyaz pirince göre daha fazla lif, B vitaminleri ve mineraller içeriyor. Bu sayede daha uzun süre tok tutabildiği ve kan şekerini daha dengeli yükselttiği belirtiliyor.