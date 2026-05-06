YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Basmatiyi tahtından etti! En sağlıklı pirinç türü belli oldu

Pirinç dünyada birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de oldukça yaygın olarak tüketiliyor. Uzmanlar, beyaz pirince alternatif olarak siyah pirinç, kırmızı pirinç, Karacadağ pirinci ve kahverengi pirinç gibi türlerin daha yüksek besin değerleriyle öne çıktığını belirtiyor.

Basmatiyi tahtından etti! En sağlıklı pirinç türü belli oldu

Beslenme alışkanlıklarında sağlıklı alternatif arayışı sürerken, pirinç çeşitleri de yeniden değerlendiriliyor. Uzmanlara göre rafine edilmemiş ya da daha az işlenmiş pirinç türleri, vitamin, mineral ve lif açısından daha zengin içerik sunabiliyor. İşte en sağlıklı pirinç türleri...

SİYAH PİRİNÇ

Basmatiyi tahtından etti! En sağlıklı pirinç türü belli oldu 1

Siyah pirinç, koyu rengini veren antosiyanin pigmentleri sayesinde güçlü antioksidan özellikler taşıyor. Ayrıca demir, E vitamini ve lif açısından zengin olduğu belirtiliyor. Bu özellikleriyle bağışıklık sistemi üzerinde destekleyici etkiler gösterebileceği ifade ediliyor.

KIRMIZI PİRİNÇ

Basmatiyi tahtından etti! En sağlıklı pirinç türü belli oldu 2

Kırmızı pirinç, özellikle magnezyum, fosfor ve B grubu vitaminleri bakımından dikkat çekiyor. Lif oranının yüksek olması sayesinde sindirim sistemine katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

YERLİ VE BESLEYİCİ: KARACADAĞ PİRİNCİ

Basmatiyi tahtından etti! En sağlıklı pirinç türü belli oldu 3

Türkiye’de yetiştirilen Karacadağ pirinci, doğal yetiştirme koşullarıyla öne çıkıyor. Protein, lif ve mineral açısından zengin olduğu ifade edilen bu pirinç türü, yerli üretim olması nedeniyle de tercih ediliyor.

KAHVERENGİ PİRİNÇ

Basmatiyi tahtından etti! En sağlıklı pirinç türü belli oldu 4

Kahverengi pirinç, kepek ve ruşeym kısmı ayrılmadığı için beyaz pirince göre daha fazla lif, B vitaminleri ve mineraller içeriyor. Bu sayede daha uzun süre tok tutabildiği ve kan şekerini daha dengeli yükselttiği belirtiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da Kültür Yolu Festivali ekonomiyi hareketlendirdiAydın'da Kültür Yolu Festivali ekonomiyi hareketlendirdi
Türkiye’nin konuştuğu mantı! Pişirme şekli şaşırtıyorTürkiye’nin konuştuğu mantı! Pişirme şekli şaşırtıyor

Anahtar Kelimeler:
Pirinç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Menzili tam 6 bin kilometre! Türkiye, 'YILDIRIMHAN' füzesini duyurdu

Menzili tam 6 bin kilometre! Türkiye, 'YILDIRIMHAN' füzesini duyurdu

Trump duyurdu: 'Özgürlük Projesi durduruldu'

Trump duyurdu: 'Özgürlük Projesi durduruldu'

Arsenal 20 yıl sonra Devler Ligi'nde finale çıktı

Arsenal 20 yıl sonra Devler Ligi'nde finale çıktı

'Şiddet' yanıtıyla gündemde! Duyanlar aynı yorumu yaptı

'Şiddet' yanıtıyla gündemde! Duyanlar aynı yorumu yaptı

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

ŞOK'a kahve makinesi geliyor!

ŞOK'a kahve makinesi geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.