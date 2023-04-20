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Başöğretmen nasıl yazılır, başöğretmen yazımı nasıl olmalıdır? Başöğretmen ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

07.04.2023 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede yer alan pek çok unvan vardır. Bu unvanların yazımı ile ilgili özel kurallar söz konusudur. Başöğretmen kelimesi de bir unvandır ve Mustafa Kemal Atatürk’e verilmiştir. Millet Mekteplerinin Başöğretmeni olan Atatürk için kullanılan bu unvan, bir özel isimdir. Ancak bu sözcüğün yazımı konusunda sıkça hataya düşülür. Peki başöğretmen yazımı nasıl olmalıdır?

Başöğretmen nasıl yazılır, başöğretmen yazımı nasıl olmalıdır? Başöğretmen ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Kişilere verilen unvanlar, özel isim kategorisinde yer alır. İki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan bu yeni kelime, birleşik kelime olarak geçer. Bu nedenle yazılışı esnasında ayrı mı yoksa bitişik mi olması gerektiği konusunda pek çok kişi, tereddüde düşer. Başöğretmen kelimesinin doğru yazılışı öğrenilerek cümle içinde imla hatası yapmaktan kaçınılabilir.

Başöğretmen nasıl yazılır?

Başöğretmen yazımı konusunda yapılan araştırmalar, bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiği ile ilgilidir. Aynı zamanda özel bir isim ve unvan olduğu için baş harfinin büyük mü küçük mü olması gerektiği de merak edilir. Başöğretmen sözcüğünün yazımı ile ilgili şöyle bir kural vardır: Türkçede baş kelimesiyle oluşan sıfat tamlamaları her zaman bitişik yazılmalıdır. Eğer baş öğretmen şeklinde ayrı yazılırsa imla hatası yapılmış olur.

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Başöğretmen ayrı mı yazılır?

Başöğretmen bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı diye soran pek çok kişi vardır. Bu sözcük, anlamlı iki kelimeden oluşan birleşik bir kelimedir. Yazı dilinde kullanılırken ise başöğretmen şeklinde bitişik yazılması gerekir. Bu kelimede baş kelimesi kullanılarak bir sıfat tamlaması oluştuğu için birleşik yazılması gerekir. Ayrıca bu unvan, tek bir kişiye ait olduğu için de cümle içinde nerede kullanılırsa kullanılsın ilk harfi büyük olmalıdır.

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Başöğretmen yazımı ile ilgili örnek cümleler

Başöğretmen doğru yazılışı için en güvenilir kaynak TDK’dir. Bu kaynakta kelimenin doğru yazılışı ile ilgili net bilgi yer alır. Başöğretmen sözcüğünün yazımı ile ilgili istisna yoktur. Başöğretmen TDK kurallarına göre bitişik olarak yazılması gerekir. Başöğretmen doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler:

  • Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, bu unvanı 1 Kasım 1928 yılında almıştır.
  • Baş öğretmen için bir şiir yazmamız gerekiyor. (Yanlış)
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