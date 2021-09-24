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  4. Başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya dublör oldu! Son hali dikkat çekti

Başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya dublör oldu! Son hali dikkat çekti

24.09.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce tesettüre giren ünlü rallici Burcu Çetinkaya başörtüsünü çıkarmış ve eşinden de boşanmıştı. Çetinkaya'nın son hali sosyal medyada dikkat çekti.

Başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya dublör oldu! Son hali dikkat çekti

Rallici Burcu Çetinkaya 8 yıl önce tesettüre girmişti. Bucak, Instagram hesabı üzerinden saçları açık şekilde at binerken bir videosunu paylaşıp, başörtüsünü çıkardığını takipçileriyle paylaşmıştı.

2015 yılında Fatih Mehmet Bucak'la evlenen Burcu Çetinkaya, bir süre önce eşinden de boşanmıştı. Çetinkaya son haliyle dikkat çekti.

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Bir reklam çekiminde dublör olan ünlü isim o hallerini paylaşarak "İlk defa birine benzemeye çalışmayı deneyimledim, çok keyifliydi aslında ama yorulduk epey. Yıllar önce başroldüm şimdi dublör. İki farklı deneyim ama her ikisi de otomobil kullanmak üzerine olduğundan çok keyifliydi. Birbirine hiç benzemeyen iki insanı oldukça benzetebilmek de bir ekip işiymiş ellerinize sağlık" dedi.

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